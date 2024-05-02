黎明澳門開騷 拋金句分享人生哲理 王菲驚喜「現身」 (17:29)

黎明昨晚在澳門開騷，當他演繹《兩個人的煙火》時，屏幕上播出《大城小事》片段，見到黎明與王菲溫馨相擁片段，掀大家回憶殺。（大會提供/鍾偉茵﹑林蘊兒澳門直擊）

黎明去年於澳門新濠影匯綜藝館開騷，獲歌迷熱捧，今年再度登場，昨晚（5.1）黎明在同一場地舉行橫跨5月至6月，合共10場的《黎明STAGE ON 8演唱會2024》。如同去年，黎明演繹多首耳熟能詳金曲，喚起歌迷集體回憶，他們狂揮燈棒閃不停，氣氛熱烈。

黎明身穿黑色西裝配煲呔，以公子Look出場，黎明狀態大好，唱出《如果這是情》為演唱會揭開序幕。全晚約90分鐘的演出，他多唱歌少說話，間中也將咪遞向台下示意觀眾和唱，包括大合唱《夏日傾情》。黎明唱出《人在邊緣》、《沒名字的歌 無名字的你》、《藍色街燈》、《對不起，我愛你》、《我這樣愛你》、《我的親愛》等金曲。他又用普通話說：「我知香港『五一』得一日假期，內地有五天嗎？很不錯。祝福大家睡得好，吃得飽，工作愉快心情好！」

黎明出名有「坐着唱快歌」個人絕技，當演繹強勁節拍的快歌《全日愛》、《火舞艷陽》及《聽身體唱歌》，依舊將跳舞重任交給舞蹈員，他繼續穩如泰山「直立式」站在台上，輕輕揮手唱快歌，但觀眾一樣聽得興奮投入。

當唱到《Sugar In The Marmalade》，黎明終於「復活」，跟舞蹈員走勻舞台左右兩邊，邊彈跳邊揮手，又隨音樂聲扮拉小提琴，非常可愛，帶領不少歌迷企起身跳舞和唱，推高全場氣氛。

黎明深情演繹《兩個人的煙火》時，屏幕上播出電影《大城小事》片段，見到黎明與王菲溫馨相擁片段，掀大家回憶殺。演唱會尾聲，黎明擬分享人生哲理道：「每個人都會遇到困難，可冷靜一下，耐心面對，我想以這首歌鼓勵大家。」他說畢便唱《人生遊戲》，演唱會便正式完結，並沒有安排安歌。

（即時娛樂）