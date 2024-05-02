郭晉安歐倩怡年齡相差15年無阻發展 當年主題樂園秘婚 (22:40)

59歲郭晉安與44歲歐倩怡結婚18年驚爆離婚，他們於1999年因合作拍攝旅遊節目擦出愛火，雖然年齡相差15年，但無阻感情發展。2006年他們秘密在香港迪士尼樂園舉行童話式婚禮，結束7年愛情長跑。歐倩怡先後於2008年3月及2011年6月為郭晉安誕下兒子郭令山及女兒郭以雅，湊成「好」字。

歐倩怡當年因唱動畫櫻桃小丸子歌曲《問題天天都多》走紅，婚後淡出幕前，專心照顧家庭，並進修營養學，以一級榮譽畢業完成食物及營養學榮譽理學士課程，之後再獲得體育及運動營養學碩士學位。

歐倩怡與郭晉安最後一次公開露面是2020年錄影《流行經典50年》合唱《萬千寵愛在一身》，近年鮮有再一同露面，社交網亦未有分享合照。郭晉安2021年接受《明報》專訪時，表示歐倩怡性格好勝，因18歲入行，未有升讀大學，眼見家族成員很多都高學歷，在醫護及教育界有成就，故修讀營養學。而他多年前已決定減產，因家庭觀念很重，希望放多些時間在屋企，在太太忙學業時，他負責湊小朋友。歐倩怡曾讚郭晉安是好好爸爸，比她細心。他們有段時間因各有各忙相處時間少缺乏溝通，最後商量後抽時間過二人世界，重新建立夫妻感情，但最終仍走上離婚決定。

歐倩怡今年元旦在社交網透露去年有好多突破，考到高級健身教練牌，有人生第一個大學畢業禮，還正式成為打工仔，又去了加拿大及澳洲，今年會繼續接受更多挑戰。她近月分享旅遊及工作照，展開新生活。

（即時娛樂）