潘靜文情緒受困日日喊 炎明熹姚焯菲《聲夢》好友留言打氣 (18:25)

無綫《聲夢傳奇》第一季出身的潘靜文（Sherman）每次出席活動時也笑臉迎人，她擺在社交平台的照片也顯示出其多姿多彩的快樂生活。不過，Sherman今天（5日）突然在Ig上載多張落淚、喊到眼腫的照片，自爆這段日子情緒受困，過得不快樂，幾乎天天也在哭。她說︰「It's OK to be NOT OK，最近學識跟自己說這句話。其實這一段日子真的不太OK，想了很久要不要說出來，怕大家擔心。幾乎每天都在哭，控制不了，彷彿中了詛咒一樣。記得有一天去拍攝前，不由自主地哭，停不了。眼睛腫了，要立刻敷冰消腫，之後裝作正常去拍攝。記得有一晚跟朋友喝酒，在酒精的氛圍下哭成淚人，隔天雙眼腫得過份。但最壞的時候過去了，是醜的，是失控的。網絡世界大家都活在美麗的濾鏡下，今次想紀錄一下自己，頭半年沒有濾鏡，最真實的感受和經歷。原來自己再樂觀也會受情緒困擾，不斷的自我質疑。下半年會好的，加油﹗這段時間要好多謝媽咪的陪伴和體諒﹗I love my mom so much﹗」

炎明熹、林智樂、詹天文、何晉樂、鍾柔美、冼靖峰、姚焯菲等大批圈中好友紛紛留言為Sherman打氣。炎明熹說︰「永遠要相信美好的事情即將發生，加油Sherman，有很多人愛着你，會好起來的，一齊加油﹗」林智樂說︰「人生的旅途，前途很遠，也很暗，然而不要怕，不怕的人的面前才有路。當你穿過了暴風雨，你就不再是原來的那個人了﹗生活總是把最好的留在壓軸，所以不管怎麼樣，請繼續向前走。『如麻木 教你害怕 就去獨處 哭一會吧』不是每次經歷都有結果，但是每次都有意義，有些人和事情適合用來成長。開心的東西，都會以另一種方式歸來。看看這麼多comments為你打氣，已經成功了， 足以證明大家會用不同的方式支持着你，support you forever﹗」詹天文表示︰「辛苦了，加油﹗風雨過後總會有彩虹，相信一切都是最好的安排。」鍾柔美說︰「Take care﹗we're always here for you﹗」姚焯菲則說︰「Agreed, love you lots﹗」

（即時娛樂）