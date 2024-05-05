《開心日報》結束 何守信返港台開咪 談行蹤曝光：多謝大姐明 (17:46)

83歲「金牌司儀」何守信早前返港，跟一班好友敘舊話當年，由於他回港時相當低調，因為林建明在社交平台貼出飯敘照，才令何守信行蹤曝光。

前天（3日）何守信以嘉賓主持身分，到訪他曾主持的港台節目《開心日報》，由於港台改革，《開心日報》亦正式結束，何B跟節目主持杜雯惠﹑黃桂林﹑余凱祺﹑梁柏謙等開咪，當提到節目最後一集，何守信搞笑問大家：「有冇遣散費？」

83歲的何守信表示近年都有回港，不過沒特別公開，他說：「呢次返嚟你哋咁快知道，多謝大姐明（林建明），大姐明好有我心，冇人知我返，我返嚟就聯絡咗亞視監製霍澤基，我同佢不嬲有來往，每年都會打一場麻將，霍澤基同大姐明好熟，畀佢知道，佢話：『何B返嚟，我要見佢，我要去你嗰度一齊食飯，見吓佢。』見吓，我咪OK囉！嚟到要影張相，點知呢位阿姐好鍾意放上facebook。」

雖然年逾80，但何守信保養得宜獲網民讚賞，他在節目中談及養生之道，原來是每天堅持做運動。何守信曾打甲組籃球，但已經沒有掂過籃球40年，始終年紀大好容易受傷，他說：「能夠堅持每日都步行，就已經好好，唔係跑步，係步行，可以急可以慢可以隨意，千祈唔好定我今日要行1萬步，盡量隨意行，鍾意時行快啲，攰就行慢啲，到少少出汗就收，只要每日堅持就好好。」

（即時娛樂）