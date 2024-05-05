MIRROR下月FC見面會 12子分拆每人一場 鏡粉炮轟見齊人要9360元 (19:41)

男團MIRROR今天（5日）在官方社交平台宣布今年的官方後援會粉絲活動分為兩部分，頭炮是下月7至10日在九展Star Hall舉行的12場《Hi MIRO! 見面祭》，每場票價為780元。有別於上次歌迷會活動，MIRROR 12位成員將各自出席一場見面祭，每場有約半小時的表演及互動環節，另有團體合照，出席活動的MIRO亦會收到指定MIRROR成員送上的御守及祝福。

官方發文寫着︰「我哋今年嘅粉絲活動將會分為兩部份。第一炮會率先喺九展Star Hall舉辦一連四日，十二場《Hi MIRO! 見面祭》！每場見面祭，都係屬於每位MIRROR成員嘅小型聚會，各自為MIRO帶嚟12種祝福。而年底我哋會舉辦更大型嘅見面會，到時MIRROR約定大家不見不散，一再實現最美的遇見。今次《Hi MIRO! 見面祭》希望為MIRO創造更近距離嘅心動時刻！除咗有約30分鐘表演同互動環節，MIRROR成員仲會為MIRO送上御守及祝福，而且仲會有團體合照環節，答謝大家一直以嚟對MIRROR嘅全力應援同守護。期待MIRROR最後一次喺呢個滿載回憶嘅地方同大家見面，一齊同MIRO迎接新一章！」

由於每場見面祭只有1位MIRROR成員出席，鏡粉如想見齊12子就要買齊12場門票，合共9360元。不少鏡粉對安排非常不滿，紛紛留言炮轟「想搶錢都唔好咁難睇呀嘛MakerVille，$780/30分鐘？仲要拆散12次嚟收」、「自製團魂=$9360？印銀紙都搞唔掂﹗團粉is a joke？又話12-1=0？入得MIRO就係想見到晒成隊MIRROR，入會為咩」、「好心攪番好似上次嗰個形式啦，拆開晒咩玩法」、「我只係知MIRROR係12個人一齊先叫MIRROR，請清楚我哋嘅初心」、「如果只係鍾意一個，我何不直接入個人FC？團粉真係被人當垃圾咁用完即棄。叫得MIRO我就係想見12個，拆開晒一人一場，咁點樣叫做團FC？呢幾年嚟fans間咁多問題是非，先唔講其他，但團魂係需要培養，但團FC帶頭將佢哋分拆上市。大佬，cap水都唔好咁肉酸呀，先唔講見晒12個要9千幾蚊，問題係你買到飛咩？不如做event前認為諗下啦」、「我一心你係做MIRROR見面會，唔係個人見面會，咁我仲乜要畀錢入會，你哋真係好得意囉」等。

（即時娛樂）