早D知早D醫｜林淑敏曾患乳癌 分享患病前飲食習慣作借鑑 (16:06)

林淑敏的價值觀亦有改變：「𠵱家活在當下，保持情緒開朗，對病情好重要。」（大會提供）

林淑敏曾於2010年確診第二期乳癌，當年她因摸到乳房位置有硬塊，便立即求醫。（大會提供/資料圖片）

健康資訊節目《早D知早D醫》昨晚（7日）播出第8集，邀來乳癌康復者林淑敏（Mandy），分享抗癌經歷，身為長跑好手兼是馬拉松常客的Mandy，與主持何沛珈跑步。2010年確診第二期乳癌的Mandy透露，當年因摸到乳房位置有硬塊，便立即求醫，經檢查後確診乳癌。

事隔14年，Mandy對醫生當時反應及說話，記憶猶新：「醫生開頭好樂觀，話『如果係水的話，幫你抽完就走得啦』，但照完超聲波後發現有少少問題。醫生好沉默，之後抽組織，第一針係『椰絲』，第二針都係『椰絲』，第三針...全場唔出聲，結果報告顯示患上早期乳癌。」

Mandy曾怪責上天「為何是我」，幸獲醫生鼓勵，加上努力維持樂觀心態，撐過了為時多年抗癌旅程：「醫生同我講：『你唔會死嘅，你離死亡好遙遠，但係必須要花時間面對，治療並唔係傷風感冒，一兩個星期搞得掂。』」最終Mandy接受移除腫瘤手術，再接受4針化療和18針標靶治療注射，每天到醫院接受放射性治療。

Mandy透露注射了第一針化療後，開始出現脫髮副作用，頭皮更一度痕癢至受不了，她指當時直接狠心把頭髮扯掉：「痕到搞唔掂，自己掹甩佢（頭髮），一掹就甩，之後舒服晒。」

正所謂禍從「口」入，Mandy自揭患病前飲食習慣不健康，愛吃雪菜肉絲餐蛋米粉做早餐，還自以為吃得清淡：「每日食餐肉，原來吸收好多人工防腐劑同色素。」Mandy現時自備健康餐開工，包括自家湯水及大量蔬果；除飲食習慣有大轉變，更養成跑步習慣，價值觀亦有改變：「𠵱家活在當下，保持情緒開朗，對病情好重要。」

（即時娛樂）