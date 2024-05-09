香港婚後事｜單立文胡蓓蔚相愛28年 分享愛情保鮮法 豹哥唔後悔拍三級片 (18:19)

《香港婚後事》今晚（9日）播出第5集，嘉賓是圈中恩愛夫妻單立文（豹哥）和胡蓓蔚（豹嫂），兩夫婦在節目中不時互窒，甜蜜互動盡顯默契，豹哥大騷幽默本色答非所問，激到一班主持紮紮跳。

相愛28年的豹哥、豹嫂恩愛如昔，身為「單身狗」的羅天宇，請教愛情保鮮法，豹哥談婚姻哲理：「婚姻係兩個人三唔識七喺埋一齊，之後產生一種化學作用叫愛情，之後到你Commit要照顧一生一世，講就易囉，當你途中遇到咁多嘢嗰陣，你個心會唔會動搖？會唔會想放棄？你要重拾正軌去鞏固番個婚姻，係好艱難，一段婚姻共富貴係好容易，共患難就唔容易。」

豹嫂指最近因一事令她有新領悟：「最近我激親我老公，激到佢睇醫生，原本係好小事，但大家喺度互頂，佢話：『你收聲！』我話：『我好冷靜，你有咩資格叫我收聲，我做咩要收聲，我依家叫你收聲！』之後佢個胃就唔舒服，個肚好多氣，跟住佢去睇醫生，食咗2個月胃藥。」豹哥笑言：「佢𠵱家好似輕描淡寫，但當刻係好挑釁！」豹嫂自認性格比較直和倔，經此一役後，學懂對老公要溫柔。

豹哥、豹嫂拍拖12年後，才走進婚姻殿堂，問到他們當時為何想結婚？豹嫂坦言：「係我同佢講結婚嘅，當時好多朋友都係做藝術方面工作，佢哋話結婚生仔冇可能，點知一講完佢哋就結咗婚，之後再生咗兩個小朋友。之後我去探我朋友，佢好語重心長同我講，你哋都要諗諗係咪要結婚，之後我返到屋企，我就話邊個話我哋係咪要結婚呢，佢聽完之後就話好呀。」

豹哥則認為：「我覺得結婚唔係大不了嘅事，簽一張紙就代表你一生一世愛呢個人咩？唔係吖嘛，呢個形式係做畀啲老人家睇，或者係做畀朋友睇，係一場大龍鳳嚟。」談到婆媳關係，豹嫂大讚奶奶開明，從不給她壓力。

講到豹哥，不得不提他的外號「西門慶專業戶」，豹哥分享拍三級片的過去：「蔡瀾當初簽咗我3部（電影），佢話第一套冇嘢㗎，係個書生喺度打啲妖咁。」豹哥坦言沒後悔過拍愛情動作片：「如果你應承要做，你就要努力做好佢。」豹哥拋下一句：「都係歷史人物啫，冇咩大不了！」

（即時娛樂）