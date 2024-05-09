乃木坂46香港演唱會 門票開賣大成功 拍片答謝歌迷 盼嘗蛋撻雲吞 (18:30)

大會主辦公佈買到門票的幸運兒，不單可欣賞乃木坂46演唱會，演唱會後，還可以有機會跟乃木坂46成員合照！（大會提供）

日本人氣偶像團體乃木坂46，繼2018年後二度來港開騷！門票甫開售幾近爆滿，乃木坂46成員再次拍片答謝香港歌迷，成員希望來港歎美食。

今次是成員遠藤さくら（SAKURA ENDO）、賀喜遙香（HARUKA KAKI）、田村真佑（MAYU TAMURA）在影片現身，談到香港美食，她們說：「我們知道香港的美食很吸引，希望可以品嘗到，例如蛋撻，雲吞，應該好好吃，未吃過的都想挑戰一下，我們感興奮期待，吃很多美食後，再精神奕奕舉行演唱會。」

3人表示對香港的印象是夜景很美，還有就是他們的第四期生：黑見明香（HARUKA KUROMI）。黑見明香在香港出生，相信她對香港很熟，到了香港之後，她可能會露一手帶給她們很多香港不同的小知識，3人異口同聲說：「很難得有機會跟香港粉絲見面，我們會全力以赴，做一個最棒演唱會，請各位好好期待。」

此外，大會主辦公佈讓粉絲興奮好消息，買到門票的幸運兒，不單可以欣賞到乃木坂46事隔6年第一個專為香港打造的演唱會，演唱會後，還可以有機會跟乃木坂46成員合照。

發言人表示，但凡購買$1888及$1388門票的歌迷，均有機會參加「搶福利」機會，乃木坂46為大家準備福利超過200份，包括每位入場觀眾，均可隨機得到乃木坂46港版限定小卡、限量親筆簽名海報及有機會於演唱會後，以小組形式跟乃木坂46成員大合照留念。

（即時娛樂）