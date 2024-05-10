全新《鬼滅之刃 柱訓練篇》5.12登場 首集加長播映1小時 (23:30)

人氣動畫《鬼滅之刃》全新一季《鬼滅之刃 柱訓練篇》將於5月12日登場，首集將會加長至一小時，「黃Viu煲劇平台」緊貼日本免費播放。承接《鬼滅之刃 刀匠村篇》，炭治郎與上弦肆半天狗連番激戰後，禰豆子成功克服陽光，成為人界和鬼界中獨一無二的存在，然而這個特質卻讓她被「鬼王」無慘盯上，無慘認為只要他吃掉禰豆子便無懼陽光威脅，到時他就可以變成不滅不死的永生存在！無慘開始計劃奪取禰豆子，人鬼大戰一觸即發！《鬼滅之刃 柱訓練篇》講述炭治郎為了保護深愛的妹妹，率領鬼殺隊要員接受最強「柱」們的特訓，七位「柱」的呼吸形式亦將一一公開！

《鬼滅之刃 柱訓練篇》出自原作漫畫第15、16集，向來被粉絲稱為「暴風雨的前夕」，以炭治郎為首的鬼殺隊和柱為了應付無限城終極之戰而緊急加操，當中水柱冨岡義勇、蟲柱胡蝶忍、戀柱甘露寺蜜璃和霞柱時透無一郎早在前幾季便已經參戰展露鋒芒；這一季劇情將側重在柱和主角們在日常相處中如何種下深厚感情，以及岩柱悲鳴嶼行冥、風柱不死川實彌和蛇柱伊黑小芭內成為柱前的悲慘過去，如年輕時的行冥曾是僧侶，他把孤苦無依的孤兒視如己出，某日卻被孩子指認為殺人兇手，讓他背上冤罪甚至險被處刑，他也因此對人心徹底失望！觀眾們亦可以在本季深入掌握每個柱的呼吸形式，為無限城最終對決做好準備。

鬼滅迷亦可以在Viu無料足本重溫《鬼滅之刃 無限列車篇》、《鬼滅之刃 遊郭篇》和《鬼滅之刃 刀匠村篇》，以及話題電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》為新一季動畫預熱！

（即時娛樂）