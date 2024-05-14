伍允龍演「王九」人氣急升 跟洪金寶對打有壓力 自組公司自由度大 (22:50)

伍允龍沒有偶像包袱，加上崇拜導演鄭保瑞的拍戲風格，即使首度合作，也對其選角安排有信心。（鍾一虹攝/劇照）

自小習武、出道超過23年的伍允龍，在電影《九龍城寨之圍城》演大反派「王九」，演來霸氣十足，戲中他周圍搞事而焫大堆火頭，精采武打場面贏來口碑，他形容該片是歷來數一數二最好玩角色。

演大反派未必個個演員接受，伍允龍自言本身沒有偶像包袱，加上崇拜導演鄭保瑞（瑞導）的拍戲風格，即使首度合作，也對其選角安排有信心，便一口答應：「瑞導覺得我已經拍咗很多戲，既然人人已識我，建議我係時候試新嘢同另類，佢除咗度橋癲而好睇，又識發掘演員潛能，拍文戲都畀我試唔同情感去演，拍完呢部戲我更加愛瑞導。」

提起戲中跟前輩「大哥大」洪金寶、古天樂（古仔）、任賢齊（小齊）演動作場面，伍允龍表示雖然是第二部電影，與大哥大拍對打，壓力也非常大，不願再有受傷，但要從後扶他的身軀取得平衡，亦需顧及演戲，都被考起，多得大哥大指導：「佢好勁，會講用乜方法達到導演要求畫面，睇位好準，好安全，一Take就拍完。」

洪金寶早前談到動作片難搵接班人，問伍允龍是否準備接班？他表示不敢當，但自2019年滿約王晶經理人公司，便自組工作室獨立發展演藝事業，之前赴美國擔任荷李活電影動作導演，最近剛回港完成自組公司頭炮動作片《無名火》拍攝，他說：「做演員很被動，自組公司自由度大，可以將製作變得國際化，班底用我亞洲區嘅人脈，做自己想做嘅事，好似我鍾意科幻題材包裝功夫都得。」

欲知專訪內容，請留意明天（5月15日）明報娛樂版。

（即時娛樂）