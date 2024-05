next

韓國樂壇天后兼《德魯納酒店》女星IU,本月25及26日在香港亞洲國際博覽會舉行《2024 IU H.E.R. World Tour Concert in Hong Kong》,主辦單位為IU在上環西街開設期間限定店「HEREH IU HK Pop Up Store 2024」,並選在明日(16日)IU的31歲生日當天開幕。期間限定店會開放兩周,至本月30日,現場發售一系列演唱會周邊產品,更有香港場獨家限定發售的Tee,數量有限,每人限購1件,售完即止。是次周邊商品由近期大受歡迎的韓國品牌Bloomingtale參與設計。

另外,IU日前更新社交媒體Instagram(IG),上載多張照片,稱與《步步驚心:麗》拍檔姜漢娜聚舊。其中一張,IU拿着結他自彈自唱的照片,被眼利網民發現,枱上放着的紙張,內容疑似是林家謙《一人之境》的歌詞,粉絲推測IU正在練習,或許會在香港場演唱這首廣東歌。

(即時娛樂)