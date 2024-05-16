我們的青春日誌｜向海嵐期間限定演出 挑戰嚴苛校長角色 (20:31)

由陳恩碩（Tom）編劇、作曲、填詞、導演及監製的音樂劇《我們的青春日誌》，上演接近2年，邁向500場演出。為向觀眾送驚喜，Tom邀請前港姐冠軍向海嵐（Anne）加盟，作限時3個月特邀演出。

向海嵐首演場已於昨晚（15日）舉行，舞台燈光亮起，向海嵐以女主角身分登場。Anne亦突破高貴大方、以柔制剛形象，把魔鬼校長的高高在上、功利嚴苛演得活靈活現，接近3小時唱跳演出，觀眾反應熱烈。

陳恩碩出世年分，剛好正是向海嵐膺港姐冠軍的年分（1998年），2人的友情追溯至2017年，當時年僅19歲的陳恩碩「膽粗粗」邀請向海嵐演出音樂劇《我和青天有個秘密》，自此種下惺惺相惜的種子。

向海嵐說：「認識Tom時他只有19歲，但由他一手包辦編劇、作曲、填詞、導演及監製的《我和青天有個秘密》，已經是非常完整及出色作品，我有幸參與其中，同時見證Tom對音樂劇的熱情、視野及堅持，令我非常感動。我們演出《我和青天有個秘密》時，Tom剛開始為《我們的青春日誌》創作歌曲，每次作完一首歌，他都會傳給我先聽為快，不只一次，我被歌曲感動得流淚。

Tom一直邀請我演出『嚴麗珍校長』一角，我一直沒有答應，是因為考慮到嚴校長是難度極高角色，除了在唱跳演方面﹐有超高要求之外，角色心路歷程亦非常微妙及深刻變化，是帶出整個劇的靈魂人物。眼見《我們的青春日誌》邁向500場演出，Tom在香港推出音樂劇心願已經達到，我亦跟自己說：是時候步出舒適圈，進一步挑戰自己，毅然接受Tom的挑戰，演出這個跟我氣質、性格及人生觀皆大相逕庭的角色。」

陳恩碩則說：「非常感恩，我在創作路上曾經遇上過很多恩人、貴人及良師益友，而Anne肯定是其中表表者。今次她答應演出，對我來說是鼓舞，Anne是聰明以及努力的演員，接下嚴校長角色後，一直背台詞、練戲、練歌、練舞、練走位，就算不用綵排日子，她在家裏也不停練習，甚至會趁劇場的dark days（即沒有演出的日子），獨自一人返回劇場練習走位。」

（即時娛樂）