高皓正因一件事陷人生低谷 靠信仰修心養性而重生 (16:20)

由漢陽主持的新城《詩歌有Guide》節目，今集請來人稱「高主教」的高皓正錄音訪問，分享其屬靈生命，不說不知，原來他自小在基督徒家庭成長，曾經嫌悶而討厭返主日學，但一切冥冥中自有主宰，就在大學時期，他卻因為一件事被打進人生谷底，全靠信仰令他脫胎換骨重生。

談到人生轉捩點，高皓正坦言在大學時期發生一件事，讓他差點無法翻身。年輕時他被指輪廓跟謝霆鋒神似，故被封為「中大謝霆鋒」，當時的他正考慮畢業後加入娛樂圈，還準備簽約唱片公司，前途一片光明。

他憶述：「我嘅轉捩點係被人打咗一身，被人誣告我強姦，當時同咗一個認識多年朋友發生關係，但對方原來同男朋友未散，就約我出嚟講數。我記得，當時佢仲帶咗把刀，兩個男仔就打咗我成晚！」他直言年少時愛流連酒吧夜場，因為這件事神改變了他，從此修心養性。

高皓正推介兩首詩歌，包括《天使之境》及《不要驚動愛情》，均是他的作品，其中《天使之境》是一首寫給天使的歌，他表示寫這首歌時，不斷有畫面湧現，就是天使做了很多事去幫人，但人卻無法看到天使，因此決定將這首歌送給天使。

《不要驚動愛情》更因為鄭秀文曾翻唱而成為大熱歌，高皓正直言這首歌內容全是他的真實感受，因為有一段時間他決定不再拍拖，跟「不要驚動愛情」這句說話不謀而合。

（即時娛樂）