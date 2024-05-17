蠱降｜姜皓文新戲演降頭師嚇壞老婆 講泰文對白挑戰大 (16:42)

姜皓文（黑仔）日前在吉隆坡出席懸疑恐怖電影《蠱降》開鏡儀式，首次飾演降頭師的他開工前特意跟隨導演到泰國、馬來西亞拜訪一些降頭師做資料蒐集。黑仔表示太太殷寧比他緊張，怕有不吉利的事發生。他為令太太安心，透過親身了解，再向她解釋並不是每個降頭師都害人，也有會幫助人的。監製謝俊航表示降頭是東南亞的獨有文化，想向觀眾揭示神秘的降頭咒。

黑仔的角色是個泰國華人，有不少泰文及華語對白。他說︰「我喺戲入面唔可以講廣東話，因為飾演降頭高手嘅徒弟，要講好多泰文同華語。我學習語言比較差，之前喺香港拍戲，冇時間去到當地做準備工夫，要一直靠視像同泰文老師上堂，希望老師喺拍攝現場再提點，會愈嚟愈好。」

《蠱降》集合了一班來自新加坡、馬來西亞及泰國的年輕演員，包括泰國女演員Kao（Supassra Thanachat）、新加坡演員容啓航、馬來西亞演員黃詩棋等。黑仔表示：「開心可以學到佢哋當地文化﹗雖然我哋有時語言溝通上有問題，但可以用身體語言，都協調得好好，大家做到朋友。」《蠱降》是黑仔繼電影《鎖戰》後，第2部與導演吳培吉合作，亦是當時是攝影師的楊俊麟成為導演的第一部作品。能夠再次與同一班底合作，黑仔覺得很有意思，很快已落實接拍去支持兩位導演，希望大家會喜歡此電影。

（即時娛樂）