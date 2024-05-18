陳少寶被港台指違反合約終止合作 《少寶與文狄》遭腰斬 (20:57)

陳少寶被港台指違反合約而終止合作，但港台發言人回應傳媒查詢時也有多謝陳少寶的貢獻。（網上圖片）

1970年代商台「六啤半」之一的DJ、在廣播界逾40年的資深廣播人陳少寶與拍檔杜文狄主持香港電台第一台節目《少寶與文狄》原本於5月底停播，今日他突然被通知終止合約，節目亦提早結束。

陳少寶於5月10日在社交平台透露《少寶與文狄》將於5月底結束但未透露原因，他提議粉絲向港台問原因或向廣播處長張國財寫投訴信。日前陳少寶向傳媒稱《少寶與文狄》停播原因之一是港台管理層指他口齒不清，但他主持另一節目《播好音樂》則不受影響。他對港台的安排不解，指他「口齒不清」是侮辱、莫須有罪名。

今日他在社交平台寫道：「少寶與文狄無奈『結束』感謝大家多年支持」又說：「想不到香港電台竟作出如此決定，即時取消《少寶與文狄》 、《播好音樂》 。各位的投訴、心聲，不但沒有理睬，仲向我出此手段。什麼為市民服務、虛心聆聽... ...官威猛如虎啊！我祇好收聲，衷心一句，感謝大家支持。」

陳少寶回覆《明報》稱港台以他慫恿聽眾投訴，違反合約條例而終止合作，《少寶與文狄》和《播好音樂》即時停播。陳少寶拒透露是誰通知他終止合約，說：「相信這是廣播處長張國財團隊的決定，我覺得這決定非常不成熟。我唔做節目無所謂，我只是為聽眾無節目聽所以出聲。港台是服務香港市民，非私營機構，眾多聽眾反映意見、投訴不作任何回應，廣播處長是否需要有交代？現在是向我一個幾十歲人發官威！若果佢證明到我口齒不清，我就去睇醫生！」不少網民留言向陳少寶表示支持，又有提議他將《少寶與文狄》做網上節目。

記者就陳少寶節目被停播向港台查詢，獲機構傳訊及節目標準組回覆：「香港電台（港台）不時有節目更替。港台感謝陳先生的貢獻。」

（即時娛樂）