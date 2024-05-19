廖駿雄女兒公開亡父留院期間痛苦經過 打止痛針後昏睡至離世未留遺言 (14:54)

資深演員廖駿雄昨日凌晨在東華醫院離世，終年63歲。廖駿雄的好友翁靜晶在社交平台公布死訊，透露廖駿雄在東華醫院離世，因醫院人手不足問題而走得很痛苦。廖駿雄的女兒Poyi接受傳媒訪問時，表示父親今年初癌病復發並擴散到胰臟，完成首次化療後情况穩定，後來因膽管阻塞需入院做手術，醫生先為他開窿設外置袋，再觀察情况，如沒問題就進行內搭支架手術。不過，廖駿雄在膽管手術後持續發燒，內搭支架手術因此延期，他亦要從瑪麗醫院轉到東華醫院療養，待炎症康復後才轉回瑪麗醫院開刀。

Poyi指醫院後來指廖駿雄的開窿駁喉手術做得不好，因出現滲漏需重新再做，之後又因阻塞問題需在另一邊開窿。她指父親那段時間不停轉院、為做檢查而禁食，身體愈來愈差，後期已吞不下嚥。廖駿雄每次轉院亦未獲安排坐救護車，要坐類似復康巴士，有次因在途中嘔吐大作，全身濕透令體溫下降，要使用醫療暖風機。她說父親在手術後過牀時，醫護沒用過牀板，直接將他連人帶布扯過牀，結果令其尾龍骨位置擦傷及演變成褥瘡，因身體虛弱難以癒合。

Poyi續指父親住院期間出現腹水，醫生找不到原因，稱因同時有腸脹問題，不能做超聲波穿刺放水，要觀察後再決定，後來有天又突然要父親簽拒絕入侵性治療，即有事不進行急救，令家人非常驚訝。她指廖駿雄曾因多痰照肺，發現有陰影及有肺炎跡象，但院方一直沒向家屬提及。Poyi透露父親曾3次因痰多封喉而呼吸困難，她按鐘找護士求救，只有其中一次獲回應可為父親抽痰，其餘兩次得不到任何支援，在場的護士不處理當中最需要支援的問題，只按本子做事，為父親驗血糖及打血糖針。

Poyi表示廖駿雄住院期間出現尾龍骨凸起情况，他離世前兩日因尾龍骨痛而打過止痛針，他打針後就陷入昏睡至離世，因此沒留下任何遺言。Poyi說他們一家人和爸爸均以為處理好膽管問題就很快能出院，專心抗癌，沒想到最後會如此結局。

（即時娛樂）