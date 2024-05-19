杜德偉台北小巨蛋開騷圓夢 偕7歲兒子與亡父跨時空合唱 (18:33)

杜德偉（Alex）昨晚（18日）首度登上台北小巨蛋，舉行《Get Up起來世界巡迴演唱會台北站》，獲好友梁家輝夫婦、鍾鎮濤夫婦、上山詩納等捧場。Alex甫登場即跳唱多首快歌及一系列經典情歌，其間又邀請愛子AJ上台，再利用科技跟已逝世的父親隔空合唱英文歌《Wonderful world》。7歲的AJ表現淡定，獲觀眾大力拍掌。Alex父親是1960年代的鼓王及音樂歌唱家杜奧利，他在2011年離世。AJ未曾見過祖父，對他的印象只有其生前的舊照片。Alex透過由滾石唱片提供他從前與父親合唱的一曲《Wonderful world》分軌，讓爸爸的聲音能夠重現舞台，促成他們兩父子與杜奧利跨時空合唱。表演完後，AJ鬼馬說「謝謝大家來到我爸爸的演唱會」，令觀眾捧腹大笑。

面對台灣歌迷的熱情，Alex坦言此生無憾：「喺台灣發展係我音樂生涯中一段好重要歷史，我一直覺得必須有一日喺小巨蛋開演唱會，所以依家有啲不枉此生嘅感覺。」他最難忘跟全唱大合唱《鍾愛一生》及超過20年沒有現場獻唱過的《把你藏起來》，說這兩首歌都是台灣樂迷的集體回憶。談到三代隔空合唱的環節，Alex除了大讚愛子表現，還指開騷這天剛好是亡父的忌辰，因此特別有意義。他說︰「我之前冇諗過同爹哋合唱，但覺得喺5月18號開騷，我一定要喺呢日做一件對我同我家族好有意義嘅事。個仔第一次上台，而且係『三代同堂』，我好感動，係一個好好嘅紀念品。」

談到獲不少好友捧場，Alex說︰「我喺台上面都有講，我好喜歡開演唱會嘅原因係因為好似被好多愛包圍住。我之前就知道梁家輝會嚟捧場，但係鍾鎮濤就係我嚟台灣時喺機場撞到佢，我問佢去邊，佢話睇我演唱會至知，佢本來想畀個驚喜我。」半百歌迷騷後在場外等候偶像，Alex先跟他們合照留念，才與團隊出席慶功宴。他在慶功宴上為梁家輝夫婦送上兩個蛋糕， 慶祝兩人的結婚紀念及梁家輝太太江嘉年的生日。

（即時娛樂）