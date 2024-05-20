「何伯風波」刺激《東張》收視創今年新高 《繼承者》首播吸158萬觀眾 (19:35)

《家族榮耀之繼承者》首播24.3點，成2024年兩線劇收視之冠。（劇照）

「何伯風波」全城熱話，刺激《東張西望》收視創今年新高，而阮兆祥和李思捷化身鵝伯及新鵝太亦令人捧腹（右圖）。（資料圖片）

翡翠台上周（13日至19日）收視出爐，近日的全城熱話的「何伯風波」，資訊節目《東張西望》上周繼續緊貼事件發展，令收視創今年新高，《東張》跨平台直播收視最高28.4點（184萬觀眾），較前周增加逾37萬觀眾收看，成為今年最高收視紀錄。

由佘詩曼、林峯主演上周首播《家族榮耀之繼承者》最高收視24.3點（158萬觀眾），乃2024年兩線劇收視之冠，成績不俗；周日播出綜藝節目《福祿壽訓練學院》阮兆祥、李思捷神還原何伯夫婦，最高收視22.6點（147萬觀眾），成該節目開播以來最高收視一集。

翡翠台上周一至五晚各節目收視如下：處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視22.2點（144萬觀眾）；鄭則士、冼靖峰主演《神耆小子》最高收視18.9點（123萬觀眾）；洪永城、宋宛穎、何沛珈及魏韵芝擔任主持的健康資訊節目《早D知早D醫》最高收視13.9點（90萬觀眾）；陳自瑤、黎諾懿等擔任主持的綜藝節目《香港婚後事》最高收視13.2點（86萬觀眾）。

周六晚特備節目《葉振棠80話當年》最高收視19.3點（125萬觀眾）；美食節目《去到邊食到邊》最高收視15.8點（102萬觀眾）；周日晚黎芷珊主持《芷珊約您》，今集嘉賓男歌手許志安，最高收視17點（111萬觀眾）。

（即時娛樂）