康城影展｜劉俊謙盼拍歐洲電影 鄭保瑞寄語年輕導演堅持自己 (12:44)

首次踏足康城影展的劉俊謙，感謝《九龍城寨之圍城》為他帶來這個得來不易機會。（大會提供）

第77屆法國康城影展於當地時間5月14日至25日舉行，香港電影發展局（FDC）、創意香港、香港貿易發展局（貿發局）於康城影展舉行期間，在康城電影市場設立香港館，舉辦6場交流活動、5場業界人脈拓展活動及9場電影市場放映，向全球電影人展示多部優秀香港作品。

當地時間5月16日至5月18日期間，由FDC和創意香港主辦、貿發局合辦多場以香港電影為主題的座談會，當局邀請世界各地業界人士出席，促進互相交流機會，盼能讓世界各地電影人，了解香港電影業發展最新概况。

參與交流會的電影人來自不同崗位，包括製作人鄧漢強、李嘉慧及莊淑芳，分享亞洲電影的機遇及挑戰，眾人盼跨地域合作，能刺激創作可能性。日前於「香港之夜」接過喜訊之「亞洲文化交流電影製作資助計劃」得獎人關錦鵬﹑李駿碩及卓韻芝，則出席有關合拍電影在亞洲及國際市場拓展座談會。

兩部得獎作品分別為卓韻芝編劇及執導的《38.83》，作品為一個關於兩代女性的故事，而片名38及83兩個數字代表不同年齡；而另一部得獎項目為《酒色男女》，由關錦鵬監製﹑李駿碩編劇，由日籍導演執導。

兩個項目不約而同地跟日本電影人合作，3名得獎人表示高興透過計劃跟海外電影人合作。當局亦計劃展開第二期合拍片資助計劃「歐亞文化交流電影製作資助計劃」，將於2024年第二季度接受申請。

備受海外觀眾歡迎的《九龍城寨之圍城》團隊，亦參與以動作片進化為主題座談會，暢談動作片現時挑戰與未來想像，導演鄭保瑞﹑演員林峯﹑劉俊謙﹑胡子彤及張文傑列席，對於改篇漫畫為電影的困難，鄭保瑞說：「我唔鍾意跟原著拍，否則大家睇原著就得，使乜睇電影？」導演亦從不同層面，帶領演員進入故事氛圍，例如吃叉燒飯帶入真實在城寨生活一樣；外地觀眾亦表達非常喜歡《九龍城寨之圍城》，把握機會與主創交流。完成交流會後，「城寨四子」在香港館做Ig直播，答謝香港觀眾支持。

此外，劉俊謙、梁雍婷連同導演關錦鵬，出席另一場探討演員歷程的座談會，首次踏足康城影展的劉俊謙，感謝《九龍城寨之圍城》為他帶來這個得來不易機會，他說：「代表香港電影行紅地氈好難得，感到好驕傲，好似已經獲獎一樣。當時腦海一片空白，感覺難以置信，未來希望為有機會拍攝自己喜歡的歐洲電影。」

憑《白日之下》摘下香港電影金像獎最佳女配角的梁雍婷則說：「我對角色冇限制，只要有興趣又開心，尋找自己享受演嘅角色，盡力做好。」

關錦鵬從導演角度分享相當享受與新演員及導演合作，他笑言：「同新人合作好嘅地方，係新演員同新導演冇包袱，單純地為咗部戲，盡心盡力做好自己崗位同角色，希望佢哋會帶嚟新嘅香港電影時代。」

最後一場交流會由導演鄭保瑞及4名新生代導演陳小娟、李駿碩﹑何妙祺及葉鈺瀛，為新生代的可能性各抒己見，鄭保瑞表示《九龍城寨之圍城》拍得開心，他說：「大家真係好似係城寨生活。」

鄭保瑞寄語年輕導演時刻保持稜角，堅持自己，盡可能拍攝讓自己興奮的故事，處理任何題材保持只此一家角度；同場更吸引外地功夫愛好者觀眾，他們因鄭保瑞出席座談會而慕名而來。

（即時娛樂）