女歌手JW(王灝兒)今年2月受訪時曾表示,將感情事低調,把專注力放在音樂事業和飲品生意,她亦有信心做好時間管理大師,分配好工作與私人生活,不會忽略陪伴家人和拍拖6年的男友葉韋彤(Tarzan),而她有份投資的飲品店,已開設兩店,今年內計劃擴充業務,相當積極。

Tarzan家族經營生意前年被債權入稟申請破產,Tarzan和母親鍾佩雲去年2月7日,被法庭頒令破產,同日JW推出《陪你》憑歌寄意撐男友,示意不離不棄。

不過今午(21日)JW在Ig毫無預警下,宣布和男友分手,她在Ig發布影片,暗示與Tarzan分手:"Almost forgot how its like to be single after 13 years of being in a relationship",意指13年後她再嘗單身感覺滋味,暗示自己過去13年來都有拍拖,其間似乎沒有停過拍拖,但隨住和Tarzan爆分訊,她又謂"Life is great, I'll be okay"﹑"in my happy girl era"(快樂女生時代)﹗

