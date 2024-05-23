鄭則士相隔5年再拍劇拋「吸血妙論」 笑言「休而不息」 (14:37)

鄭則士表示5年沒拍劇，他開始時也曾擔心跟不上節奏，最後想到以「吸血妙論」解決。（大會提供）

鄭則士（Kent哥）早前接受無綫娛樂新聞台主播潘盈慧主持的節目《星光路上》訪問，談到相隔5年再拍劇，Kent哥透露全因曾勵珍：「珍姐話我好耐冇拍嘢喇喎，我話係呀，佢話有劇本搵我，我即刻應承佢。」

Kent哥表示5年沒拍劇，他開始時也曾擔心跟不上節奏，最後想到以「吸血妙論」解決：「我一望完演員名單就覺得啱喇，有血可吸，最後生嗰個係24歲冼靖峰，先吸佢啲熱血，滾到澎澎聲嘅，跟住再睇有樊亦敏、曹永廉、蕭正楠，全部後生過我，圍繞住一班咁有熱血嘅演員工作，我就吸晒佢哋啲熱血，翻新自己殭屍血，我覺得呢次係成功嘅。」

Kent哥點名大讚冼靖峰：「佢好乖，佢好學、謙卑同埋有天分，天分對佢做演員好有幫助，好明顯睇到個劇出嚟之後，唔止係對我，佢同阿蕭嘅互動，就算喺屋企3個人嘅戲，佢一啲都唔喺下風，而係成為三個人嘅一份子。呢個係需要有天分，因為佢咁熱血，我咪生猛囉！」

談到近年生活，Kent哥自言「休而不息」：「疫情嗰3年，我早早起身飲杯咖啡，等我老婆起身同佢去買餸，買完餸之後夜晚等煮飯，因為冇地方好去同埋又唔想染病，於是乎生活變得好簡單，唯一進步咗嘅可能係我嘅廚藝。」

相關新聞：神耆小子｜冼靖峰暖男三式冧羅毓儀 「一多CP」襯到絕

（即時娛樂）