Avantgardey於7月亞博開騷 預告片跳古天樂《今期流行》 (18:35)

日本人氣舞蹈女團Avantgardey繼早前應香港旅遊發展局邀請來港,為花車巡遊任表演嘉賓後,全員17人將於7月21日(周日)在亞博10號館舉行《Avantgradey Shall We Dance Live in Hong Kong》,票價分為$1280﹑$780及 $680。而在預告片中,Avantgardey跳古天樂(古仔)的金曲《今期流行》,她們神還原古仔歌曲中的經典舞步。

Avantgardey由曾擔任登美丘高校舞蹈部排舞師的編舞家—Akane所領導,精挑了17位舞技高超兼表情豐富的女生組成,她們的現場演出編排與表情都下足功夫,完美配合歌曲的節奏,演繹出喜劇一般的視覺衝擊。

最令人深刻的莫過於在《America's Got Talent》表演岩崎宏美的シンデレラハネムーン,其後在各大平台轉載;其後她們又被Vogue Japan評選成為2023最值得關注人物之一,更在日本紅白歌唱大賽為YOASOBI《IDOL》一曲伴舞,早前又登陸米蘭時裝周,成為近年新世代舞蹈力量!早前Avantgardey被日本Netflix邀請,擔任電影《城市獵人》特別宣傳大使,與男主角鈴木亮平合作的Ig片,點擊衝破1600萬。

