《明報》65周年酒會群星到賀 「王九」伍允龍成集郵對象 (20:02)

電視廣播有限公司非執行董事黎瑞剛與助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲跟旗下藝人到賀，好有氣勢。（娛樂組攝）

《明報》昨天（24日）舉行創刊65周年慶祝酒會，獲大批圈中人到賀，包括伍允龍、黎諾懿、向海嵐、唐麗球、羅毓儀、劉翁夫婦、車淑梅、何廣沛、薛家燕、泳兒、艾妮、洪助昇、曾傲棐、黃明德、黎展峯、陳曼娜、麥明詩、楊安妮（Win Win）、陳俞希、許寶恆（Alice）、漢洋、譚嘉荃、古淖文、安雅希、尹新杰、沈宗賢、王玥、龍婷、李佳、羅啟豪、林鉫徫、丁文俊、魏嘉信、無綫高層樂易玲、新城首席營運總監馬浚偉、冼靖峰、張馳豪、趙希洛、蘇韻姿、黃定謙、吳梓熙、潘靜文、黃奕斌、何晉樂、劉芷君等。

伍允龍近日憑電影《九龍城寨之圍城》角色「王九」人氣急升，成為不少現場賓客的「集郵」對象。新戲反應好，伍允龍感謝觀眾支持，透露近日在街上被不少途人大叫「王九」名字，也有不少廣告及電影邀約。他說︰「藝人有作品受觀眾歡迎都會很窩心，我要多謝導演給我演出這角色的機會。」《九》片將開拍前傳及終章，伍允龍稱兩套戲未必有他，至於可想導演開拍《王九傳》就要等對方安排，他當然有興趣。

被問到可有途人上前要求與他過兩招時，伍允龍說︰「可能他們看新聞知道我不會還手，但以前在美國，曾有人來武館要求試拳，我每次也能和平解決事件，會先向對方介紹拳術和歷史，然後再試拳，但都是點到即止。」伍允龍希望《九》片能令動作片再度興旺，他透露其製作公司剛完成一部動作片，找來好友安志杰合作，藉此給予新晉武打演員演出機會。提到他和安志杰、吳建豪自電影《少年阿虎》後已多年沒合作，伍允龍表示︰「我們也期待一同拍戲，目前正在計劃。」

（即時娛樂）