蔡琴紅館開騷唱盡經典金曲 歌后感動落淚：香港是我福地 (15:22)

蔡琴《好新琴》香港站演唱會，昨晚（25日）於紅館舉行首場，全場座無虛席，歌后闊別香港8年，甜美歌聲依舊，令樂迷聽出耳油，掌聲歡呼聲此起彼落，氣氛熱烈。

歌后蔡琴以一曲《等著你回來》為演唱會揭開序幕，整個演唱會歌單，首首經典名曲，包括：《被遺忘的時光》﹑《你的眼神》﹑《掌聲響起》﹑《渡口》﹑《親密愛人》和《恰似你的溫柔》等，帶動觀眾大合唱，她更不時跟著歌曲節奏，載歌載舞，現場氣氛熱鬧。

風趣幽默的她常與觀眾互動，台上台下一片歡聲笑語，令紅館滿場都是笑聲。昨晚她還教大家「巨星唱歌的結束法」，笑言唱到最後一句，拖得愈久人愈紅，又叫觀眾跟她指揮，好好把歌唱完，演唱會現場充滿了感染力，整晚也讓觀眾非常開心，情緒高漲。

今年是蔡琴踏入歌壇45周年，昨晚她感性跟大家說：「什麼叫現場？我蔡琴唱一唱就少一場，這就叫現場，每一次我也珍惜跟大家相聚機會，一年又一年過去，我居然唱了45年！演出生涯裏面，我有過風光﹑也有過低谷，但是永遠不變是你們，你們總是跟我一起...」

講到這裡，她忍不住閃著淚光哽咽說：「不要笑我，這麼愛哭...我心裏...我告訴大家，唱歌不是我本來意願，我以為我會當畫家！但既然做了這一件事（當歌手），一做就要做好！有時我會想，再來到香港來，有人會嫌我這麼老還在唱嗎？我不在乎，香港是我的福地，你們是最會欣賞蔡琴的人。不管怎樣，我要告訴你們，你們給我這一份不離不棄的鼓勵，對我來說有多感動。」

觀眾看到她哽咽即大聲拍掌，及大叫：「蔡琴！我愛你！不哭，你哭我也哭了！」蔡琴又跟大家說: 「我能夠站在這裏把好歌唱給大家聽，你知道我是什麼感覺嗎？我覺得，今天，活得夠值得了！」繼而她獻唱《掌聲響起來》為演唱會作結。

昨晚蔡琴的歌迷來自五湖四海，不單有香港觀眾，更有來自泰國﹑杭州﹑武漢，甚至美加飛回來香港看她的歌迷，她於台上休息喝水時搞笑道：「你們從這麼遠飛過來看我喝水啊？謝謝大家。不過無論你們從哪裏來，都得幫我給香港觀眾一次最熱烈掌聲！」

她笑謂不同地方的歌迷，喜歡她的歌完全不同，她表示有一次上春晚，準備要唱代表作《恰似你的溫柔》，可是大會卻說這是鄧麗君的名曲：「他們說是鄧麗君唱紅的，哈哈...這叫我怎麼打這個官司？結果我改唱了以下這首。」然後《你的眼神》音樂響起，全場即哄動拍手。安歌時蔡琴唱出成名作《恰似你的溫柔》，笑言這首歌不唱，大家都不會讓她走。

（即時娛樂）