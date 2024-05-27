孖Stanley翻拍韓劇 姜濤跟Yoyo再演情侶 秘密上戲劇班 (19:44)

Stanley被網民指地位已躍升上弦位置，他說：「千祈唔好咁樣講，一啲都唔係，我好努力平實做演員，已經好開心。」（鍾偉茵攝）

黃旼炫和金所泫合演的《無用的謊言》。（資料圖片）

姜濤、邱士縉（Stanley）、葛綽瑤（Yoyo）、鄧麗欣（Stephy）、陳嘉寶、王賢誌等，將參與ViuTV下半年全新劇集及綜藝節目，今天（27日）他們出席《ViuTV年中無休2024節目發布會》，當中最令「鏡粉」引頸以待是由「大表姜」姜濤﹑Stanley和Yoyo合演韓劇《無用的謊言》香港版。

姜濤繼《季前賽》再與Yoyo演一對，Stanley飾演Yoyo前度，姜濤在台上表示劇中角色是作曲家，其實和他現實內向性格也很相似，更透露曾嘗試作曲，但因覺得太難而放棄。姜濤表示和Stanley煲劇，討論怎樣演出，Stanley說：「我即刻跟他說，他要超級靚仔才可，因為個男主角（黃旼炫）太靚仔。」

原版男主角身形很弗，問姜濤開拍前，可需要瘦身操弗？他說：「一直都操緊，至於有冇成果，到時咪知囉！其實我哋為演唱會好努力，𠵱家仍保持習慣。」Stanley指姜濤每朝都跑步，姜濤笑言：「假象嚟，去打卡就走，講笑。」

姜濤透露為演新劇，特地秘密上戲劇班，有很多感受和觀感，但很難具體分享學到什麼，他說：「好難評論到自己演技有冇增長，由觀眾去評論。」他指劇中與Yoyo會跟原著有親吻戲，但不知會有幾多，他說：「拍得戲就唔會理嗰啲戲分多或少，做好導演畀我哋指示就得，同Yoyo再合作一定有默契，希望唔會尷尬。」

劇集講述謊言，姜濤稱本身盡量不講大話，覺得講大話好累。問Stanley現實中敢不敢向女友李炘頤（Alina）講大話？他即道：「都唔會，講大話又要用另一個大話去冚，謊言係冇用嘅，都係真誠去溝通。」

有傳姜濤將與Anson Lo（盧瀚霆) 出席巴黎時裝展，姜濤指一切未落實，等待公司安排，有機會亦想去，問可擔心粉絲間再次在機場發生衝突？他說：「其實我哋已經呼籲好多次，都發生咗好多次，相信我哋粉絲已經好懂事，和平相處啦！至於機場方面都係交畀有關部門安排。」

Stanley最近明顯事業起飛，被網民指地位已躍升上弦位置，他則說：「千祈唔好咁樣講，一啲都唔係，我好努力平實做演員，已經好開心。」

（即時娛樂）