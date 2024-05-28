「Tiger哥」黃德斌獲觀眾讚有型 胡子彤被邀當男友勁尷尬 (12:21)

電影《九龍城寨之圍城》總票房已破8200萬，登上香港電影史上華語電影總票房第2位。黃德斌、胡子彤及張文傑日前為電影謝票，在場觀眾激讚在戲中飾演Tiger的德斌說：「多謝你哋可以畀我哋睇到好似香港情懷嘅電影，同埋黃德斌你好型呀﹗」

德斌表示雖然電影已上映一段時，很感動仍見到有不少觀眾入場支持，德斌說：「好開心齣戲好多新演員，可以同子彤佢哋演出，佢哋非常受歡迎。」

胡子彤流露靦腆神情，尷尬地說：「我哋要聽大佬講嘢。」司儀問到胡子彤喜歡龍捲風（古天樂飾）還是Tiger哥時？子彤不加思索即回應：「Tiger哥﹗」子彤笑言Tiger哥在場，就要這樣說。

日前獲張文傑拍片鼓勵，患先天心臟病的小朋友小鐵漢，亦到場觀看謝票場，小鐵漢以胡子彤戲中造型捧場，還手持武士刀，手上纏上老虎代表向Tiger致敬，他被司儀問喜歡戲中哪個角色，小鐵漢表示：「喜歡十二少，因為他很好人。」

胡子彤應觀眾要求即場演繹：「我冇跟錯呢個大佬﹗」子彤沒想過這樣緊張，而德斌對子彤現場演繹表示收貨，司儀問觀眾有否更大膽要求？有名女觀眾語出驚人說：「大膽要求？胡子彤做我條仔啦﹗」子彤驚訝得目定口呆，有點不知所措，尷尬得躲到德斌背後，並說：「你問大佬啦﹗」德斌笑言：「你都大個喇，自己揸主意。」

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（即時娛樂）