《幻愛》重映突被取消 導演周冠威感荒謬 未受影響籌拍新戲 (22:29)

劉俊謙憑電影《九龍城寨之圍城》人氣急升被封「國民老公」，MCL院線原定下月15日及28日在The One Cinema特別放映他主演的的舊作《幻愛》，宣傳為「相約在The One」，入場會獲贈電影明信片。昨日重映帖文突然刪除，院線方面之後再發文宣布《幻愛》重映特備節目已取消，並作出退票安排。

周冠威接受《明報》電話訪問，他聽到消息有點意外，不過他指近年有多次活動都出現被取消情況。今次戲院官方活動他未被邀請，導演名亦已剔除，不屬於他的活動。現在沒有原因取消，他覺得荒謬。他說：「我以前的電影題材敏感都合乎邏輯，但這幾年突然取消放映是常態，大家習以為常，但我強調習以為常不代表唔荒謬，所以我要表達不滿，社會要消滅我的名字，想別人忘記我，我就爭取發聲，照做訪問。」

對他未來拍電影可有影響？周冠威說：「我的心理無被干擾，繼續寫劇本，籌備開戲，冇即時影響和打擊，未到這位置。我唔理，做好自己嘅嘢。（難搵投資者？）幾時都難搵投資者，我的情況就更難，將來的事情無人知，擺在眼前就是籌備劇本，爭取機會拍電影。《幻愛》是幾年前的作品，不能夠重映我不是大太失望，我亦冇想過會重映，因重映的電影都有一定年份，是經典電影，能放映會開心，不能放映都會有不開心，但不至於影響我的工作。」

（即時娛樂）