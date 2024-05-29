郭晉安離婚後首露面透露箇中原因 回應轉移公司股分避分身家傳言 (20:44)

羅子溢跟何依婷、何廣沛有三角關係，但劇情只會輕輕帶過。他笑言談情戲的配額已被《婚後事》、《家族榮耀之繼承者》用完。（劉永銳攝）

郭晉安（安仔）與歐倩怡（Cindy）結婚18年，育有1子1女，兩人本月初無預警式宣布離婚，令不少人驚訝﹗公開分訊後的安仔今天（29日）首度露面，出席新劇《金式森林》活動，左手無名指戴着戒指，未知是否角色造型一部分。

安仔過去兩年也沒有拍劇，對上一部已是《回歸》，他被問到這兩年是否要留時間處理離婚一事時說︰「已處理好了﹗」他表示離婚是兩人之間的事，他知道外界關心，他與Cindy也需要有自己的進程。安仔強調︰「我們是和平分開，大家傾好所有事，大家都知道對方的事，Cindy和仔女都明白，多謝大家關心。」

他未答仔女可有為父母分開而不開心，只說︰「現在我和仔女一齊住，相處得很開心。我8月會陪大仔去英國讀書開學，監製好好，安排我盡快拍完去英國，之後再回港照顧細女。」談到離婚後心情，安仔表示已經無事︰「都是兩年前了，過去了，大家現在生活得好好，各自有自己的生活。」他否認有第三者，稱不會理會外界的猜測，總之離婚是他的家事、私事。

近日有指他與Cindy分居前，將有份創立的保健品公司股分轉移給胞姊，以免離婚時被分身家，安仔強調︰「這些事，我和Cindy一早溝通好，大家都知對方發生了什麼事，大家不需要猜測。（贍養費有否爭拗？）我們知道的了。有什麼都是我和Cindy溝通的事，大家不用擔心。不如大家擔心我那麼久沒拍劇會不會緊張﹗」

同場的陳曉華在劇中飾演安仔的太太，她笑言隨年紀慢慢成熟，揀對象不介意對方年紀，最緊要夠專一、人品好、能溝通。她說︰「我想找靈魂伴侶﹗（郭晉安回復單身，你有機會？）哈哈，我努力拍劇，要很認真面對角色。」莊子璇扮演安仔的女兒，首次拍劇的她說心情緊張，要做足工夫，不想拖累劇組進度。談到傳她形象差未被安排參與新一屆港姐招募宣傳，莊子璇否認︰「今年公司想請男藝人幫忙招募，我稍後也會參與宣傳。」羅子溢跟何依婷、何廣沛有三角關係，但劇情只會輕輕帶過。他笑言談情戲的配額已被《婚後事》、《家族榮耀之繼承者》用完。

（即時娛樂）