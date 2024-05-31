家族榮耀之繼承者｜佘詩曼定情信物被毀 監獄內大打出手 (17:40)

TVB劇集《家族榮耀之繼承者》昨晚（30日）一集講述Charlotte（佘詩曼飾）在鑽石商場大火事件中因疏忽職守引致他人死亡罪名成立，被判監禁6星期。為了幫Charlotte上訴，高浚（林峯飾）及Noelle（陳瀅飾）尋找事件重要證人 - Charlotte前秘書Annie，軟硬兼施說服她出庭作證。Annie在出庭作證前漏夜潛逃，帶走Annie的正是整件事件的幕後真兇Brian（羅子溢飾），而負責向Brian通風報訊的竟是高浚爸爸成叔（吳岱融飾）。另邊廂，Nana（梁靖琪飾）終得悉自己與Brian才是真正的龍鳳胎、邵家碧（張鳳妮飾）是自己的親生母親，她受不住真相打擊而哭成淚人。

據知，原打算在獄中安安靜靜捱過6星期的Charlotte，將在今晚播出的新一集裏因被其中一名囚犯整爛她和高浚的定情信物照片而反抗，將對方制服及揚言「你唔好踩到我底線」，為出獄後有所動作埋下伏線。飾演秘書Annie的梁祖儀在昨晚一集被高浚揭穿惡行時，淚水在眼中打轉。梁祖儀是馬來西亞知名演員及歌手，社交網有45萬粉絲。梁祖儀5歲時入行由童星做起，演過不少劇集、電影，也出過不少歌曲。她15歲時憑電影《還魂》入圍《亞洲首作電影節》最佳女主角獎項，成為最年輕入圍者之一；20歲時再憑電影《榴槤忘返》角逐第27屆東京國際電影節女主角獎。《繼承者》開播後，梁祖儀在社交網公開拍攝花絮，留言讚佘詩曼為人友善。

（即時娛樂）