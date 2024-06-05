Avantgardey成員襲港跳《今期流行》 Nona跟姚子羚撞樣 (17:43)

日本人氣舞蹈女團Avantgardey，17名女生的冬菇頭形象加趣怪表情，與及整齊舞步，熱爆全球。她們將於7月21日假亞博舉行《Shall We Dance Live in Hong Kong》演出，其中6位成員包括Pani、Nagano、Kohana、Seira、Nona、Sono，率先來港見粉絲，今天（5日）6位成員出席設於商場內的海外首個期間限定店開幕禮。

限定店以打麻將常見的「十三么」作為設計主題，配合她們最近在港拍攝的《打雀英雄傳》跳舞短片，之後再即場演繹古天樂經典歌《今期流行》及日文歌《海鷗飛翔》，為7月演出提早熱身，吸引逾百市民包圍商場兩層樓圍觀。

6位成員興奮向市民揮手打招呼，齊聲說「大家好，We Are Avantgardey!」她們表示來港最想品嘗包括臭豆腐、蛋撻、叉燒及火鍋等。她們又解釋《打雀英雄傳》是特別為香港演出而編排，將大家熟悉打麻將手勢和氣氛，融入舞蹈之中，同時預告7月還有其他只限定香港演出舞蹈作品，當中有日文及廣東歌。

提到Avantgardey最近翻炒演繹《今期流行》的招牌「拜神」舞步，動作維肖維妙，她們解釋知道此歌在香港是大熱之作：「這首歌很受大家歡迎，好適合我們的形象，便借此作為宣傳。跳『拜神』動作有些難度，事前花1日時間綵排，下次想挑戰香港的動漫歌。」

6位成員齊聲表示很喜歡看周星馳電影，會參考對方在戲內鬼馬表情與動作，化為她們的舞蹈呈現出來。她們邊說邊手舞足蹈，更即場示範擺出星爺《少林足球》幾個功夫姿勢，儼如「少林寺十八銅人」上身，令人捧腹。

今天雖然僅6人上陣，但預告7月將會齊人合體演出，各成員亦分批加緊練習中。成員之一的Nona，被發現與姚子羚樣貌有8成相似，記者展示照片時，Nona瞪大眼露出驚訝表情，其他成員也掩嘴點頭認同兩人撞樣。Nona說：「她（姚子羚）好靚女，能夠似她好開心！如有機會，想跟她一齊跳舞，或者邀請她來看我們的騷，試試一齊以冬菇頭造型跳舞。」

（即時娛樂）