胡美貽傳跟林孝賢甩拖 稱對「分訊」唔清楚：你問佢本人 (21:51)

2017年落選佳麗胡美貽，之前被傳與林建岳和謝玲玲的長子林孝賢拍拖，更進駐男方的豪宅同居，網上更有相片展示胡美貽疑在男友家中開生日派對。

不過，最近有傳兩人分手，胡美貽今天（6日）出席港姐招募記者會時，神情憔悴欠笑容。問及與林孝賢疑分手，胡美貽先說自己沒有拍拖，很久沒分過手，又自爆計劃一個人去外地旅行，卻否認治情傷，她說：「無情傷、絕對無！感情關係好好、好開心。（現在有沒有男朋友？）不肯定，想給自己空間。現時感情狀况我都不太清楚，因為每個人對朋友定義不同，相處和諧就好。（林生是否你男朋友？）不清楚，要問他本人。」

胡美貽強調一日未結婚，都會以朋友來形容關係，言語間多次用「不清楚」避談分手。當追問是否因男方名氣導致很大壓力，才不敢透露太多戀情？她說：「因為我都不太清楚，不想惹大家猜測，給大家一些不正確答案。」對於傳出她已與男友豪宅同居，她支吾以對沒正面回答，最後才表示將來有丈夫，一定會跟大家講。

同場的何沛珈重提兒時肥妹照，自爆由讀小學到中六一直很肥，高峰期更重達70公斤，她指用來參選面試相片好重要，但切勿P圖；何沛珈自爆親妹今年21歲，欲提名參選，她嘲笑妹妹要先減肥：「我們小時候一齊肥，她當年靚過我，她是靚的肥妹仔，我是招積的肥妹仔。現在妹妹比我肥得多，最少要減30至40磅，可惜她不肯郁動，性格比較怕羞。」

相關新聞：莊子璇心口開窿連身裙成功搶鏡 撼贏密實郭珮文

（即時娛樂）