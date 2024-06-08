三叔Talk騷｜余迪偉Solo環節遭刪走9成內容 鄒凱光談香港情激動爆粗 (17:51)

余迪偉、鄒凱光（灘叔）及姚家豪（阿Bu）昨晚（7日）演出首場三叔Talk Show《壞-ology》，獲陳志雲、陳俞希、伍富橋夫婦、楊詩敏、李尚正等捧場。3人開騷時進行魔術表演，阿Bu做劊子手，與扮演其副手的灘叔上演「刀鋸壞人」。余迪偉自言是3人當中最壞一個，因此自薦被鋸。

3人之後輪流演出，灘叔談香港情時激動爆粗。他講到打工仔奴性重時，戴上長假髮及身穿高衩長裙的余迪偉出場，並自稱是女同事「Holiday」，令觀眾捧腹大笑。余迪偉憶述多年前帶一夜情男友回家的情况，一名赤裸上身的健碩男出場飾演他當時的男朋友，在台上被他任摸。阿Bu以婚姻為其Solo環節主題，公開播出太太利君牙的睡姿及懶牀片段。阿Bu表示兩年前結婚時受疫情影響沒辦婚宴，為此一直耿耿於懷，因此要藉今次開騷補送「大禮」給老婆，唱一首情歌送給她。3人在完場前合唱《冇㗎喇 冇㗎喇》，余迪偉淚如雨下，鄒凱光亦忍不住眼有淚光。

3人騷後受訪，余迪偉笑言扮女人是小兒科，又透露被他任摸的健碩男是合作多年的節目攝影師。談到其個人環節有不少敏感內容，余迪偉透露被導演指太露骨，為顧及小朋友觀眾而刪減了八成內容，否則要18禁或21禁。灘叔說︰「我可以做證，應該是刪走了九成內容，否則就像上生物課。」談到台上粗口橫飛，灘叔說︰「今時今日做廣東話騷不講粗口就沒機會講了，將來沒人聽得明。」阿Bu被問到公開太太睡姿時笑言︰「我欠了她很多，不知道完成這次演出後，我能否活下去，但暫時沒問題。台上唱情歌給太太作補償？當然是公器私用，否則開騷來做什麼﹗」

余迪偉表示上台前已眼濕濕，看到觀眾那麼支持，值得用眼淚來報答觀眾。灘叔說他留下的是開心淚水，覺得香港也需要快樂的眼淚。

（即時娛樂）