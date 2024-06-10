芷珊約您｜張敬軒上演「尋人記」 重遇中學同學崩潰喪喊 (14:08)

由黎芷珊主持的《芷珊約您》，昨晚（9日）播映最後一集。芷珊跟隨溫拿、張敬軒（軒仔）、王嘉爾（Jackson）、許志安（安仔）、陳慧琳（Kelly）、楊千嬅、草蜢去到世界各地，一邊開騷一邊暢談人生，最後一集為觀眾送上彩蛋，將漏網鏡頭一次過送上。

在美國開巡唱的軒仔原來還有「尋人記」番外篇，軒仔在當地重遇多年沒見的「恩人」，他憶述「事發經過」：「嗰晚係好奇怪嘅一晚，以往開騷啲Fans都係嚟自五湖四海，突然聽到把好熟悉嘅聲音，我再望佢個樣，佢亦都有望住我。因為（當時）好多粉絲，我一路簽住名，但我個身係一路滾（因激動而體溫上升），佢係我中學同學，我哋畢業之後再冇見過。」他直言這位中同是他的天使：「佢係我恩人嚟，呢個女孩子好似天使咁存在，冇脾氣啦，又成日幫我補習，如果我冇佢係唔會畢到業。到我簽完晒名，我知道同佢（相認）嗰下係歷史性Moment，我當時係徹底崩潰，當住現場咁多位粉絲面前喪喊。」

芷珊又帶大家直擊千嬅上海站演唱會後台重地，千嬅分享後台極速換衫的趣事。千嬅在上海站演唱會唱完最後一首歌後，便急急落台拖芷珊離開，千嬅解釋：「其實係為咗安全問題，因為場館好大、好多觀眾要離開，要確保藝人離開咗場館先，等啲粉絲唔好有期待而唔走住，以防秩序上出現問題。」

回到酒店後，好友任賢齊神秘現身為千嬅送驚喜，千嬅見到小齊後嚇到尖叫，回過神後即與對方抱抱，小齊說：「好想有一日可以做你嘉賓，同你合唱《花好月圓》。」千嬅即時爽快答應：「好呀，呢個萬眾期待。」

（即時娛樂）