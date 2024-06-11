芯駖@COLLAR單飛出歌感壓力 「芯門大開」造型勁養眼 (13:08)

Sumling以性感間諜造型上陣，大騷香肩之餘，更真空示人，就連她亦笑言是「芯門大開」。（大會提供）

女團COLLAR繼成員Marf邱彥筒、Winka陳泳伽「單飛」獲得好評後，輪到Sumling李芯駖「單飛」出歌。

昨日（10日）Sumling推出首支個人單曲《SPYLING》。作為Sumling「單飛」頭炮，曲風以她擅長跳唱快歌為主，再配上間諜故事為題，日前拍攝MV期間，Sumling以性感間諜造型上陣，大騷香肩之餘，更真空示人，就連她亦笑言是「芯門大開」。

歌曲《SPYLING》講述生活中每個人都好似間諜，為避免被別人看穿心中想法，會作出掩飾，但這樣生活卻很累，倒不如放低一切人設，爽快、誠實地活着，給自己喘息空間。為迎合故事主題，Sumling在MV中以間諜造型上陣，她說：「一聽首歌嘅Demo就想起《職業特工隊》湯告魯斯倒吊個畫面，於是我同填詞人傾，好奇妙佢都有同感，而且佢諗起一本書《像間諜一樣思考》好襯呢首歌，於是用咗呢個題材發展今次首歌，而我將好多想法交畀MV導演，最開心今次MV加入我最喜歡嘅黑白元素，所以好期待。」

提到MV造型大開中門非常性感，Sumling早有心理準備：「知道MV以間諜為主題，造型師早就同我講啲衫一定好貼身，叫我有心理準備，而我知道後亦第一時間每日做體能訓練、游水、跑步、踩單車，加上食清淡啲，令自己瘦身啲同弗少少。」

Sumling續說首次出歌緊張又興奮，不過來到MV拍攝現場，心情反而比想像中放鬆：「之前7個人拍MV都咁辛苦，我好驚一個人拍會好辛苦，加上冇隊友喺身邊，起初都有啲擔心，但嚟到見到所有安排都準備得好好，反而放鬆咗。」

Sumling得悉首次「單飛」出歌後，竟不敢第一時間跟媽媽分享消息，她表示：「冇同媽媽分享，驚佢擔心，所以專心做好先，作品完成後會同佢講，但會畀心理準備佢，會有好突出造型。反而第一個問我係咪出歌嘅人係Day（許軼），佢仲問我可唔可以聽首歌，佢聽完話好好聽，仲問我可唔可以畀個MV佢睇，我話拍咗先再畀佢；其實我未出歌時，Marf都成日send好多歌畀我，話覺得邊首歌啱我，所以出歌我都問大家意見，因為我有選擇困難症。」

提到去年Marf和Winka「單飛」出歌後，都有不俗成績，Sumling成為第3位「單飛」成員又可有壓力？她稱：「如果我話冇就假嘅，壓力來自做得好唔好，冇諗過獎項，過程中好多人畀咗好多心機、資源、空間，我唔想浪費，希望做一個好作品、大家鍾意係最重要。」

（即時娛樂）