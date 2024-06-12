家族榮耀之繼承者｜艾威客串現身 飾演瘋癲乞丐 (15:33)

TVB劇集《家族榮耀之繼承者》昨晚（11日）一集講述Brian（羅子溢飾）因為Charlotte（佘詩曼飾）帶Linda（王敏奕飾）踩場，被Gigi（梁諾妍飾） 揭穿一腳踏兩船以致2人婚事告吹。為了保住賭場計劃以鞏固自己在丘家地位，Brian扮情聖向Gigi求饒。表面心軟的Gigi暗地安排肌肉猛男脅持半裸的Brian，並拍下Brian醜態要他「有咁遠彈咁遠」。被反擺了一道的Brian獨醉街頭自怨自憐、又喊又笑，其間遇上露宿街頭、自稱曾經富貴的瘋癲乞丐（艾威飾）向其大拋「股票經」、「名車經」及「風水經」，令Brian煩上加煩，亦同時有了頓悟。

艾威只客串了一場戲，但由於他在上輯《家族榮耀》飾演的衰舅父太深入民心，加上今次飾演的乞丐相當有戲，成功吸引觀眾眼球。據知，艾威的角色是劇組刻意安排，原劇本並沒有這角色存在，但劇組為了令Brian的黑化更具戲劇性，才安排了子溢和艾威的相遇。除了昨晚一集，艾威將在結局周再次出場，並對Brian有更進一步的影響。

談到今次飾演「瘋癲乞丐」如何進入狀態，艾威笑言是要保持「頭腦混亂」：「瘋癲或思覺失調嘅人，佢哋思想會係非常混亂，所以我拍嘅時候思想都係要非常之混亂。呢個角色特別在佢混亂得嚟又好跳躍同活躍，所以佢嘅對答會好快，問佢咩都要第一時間答到，呢個亦係呢個角色難度所在，就係冇得思考，咩都要第一時間反應，但啲答案又要全部係錯，變相就要記實晒啲錯嘅答案。」

（即時娛樂）