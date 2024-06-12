古天樂被唐才智入稟高院 追討830萬元 (16:34)

古天樂昨天（11日）被電影製作人唐才智入稟高院，追討830萬港元的私人貸款，以及投資公司的股分。入稟狀指，古天樂先後提議唐才智投資時裝和餐飲生意，以信託方式代唐才智保管相關公司股權。唐才智遂入稟法院，要求法庭聲明古天樂名下公司，以信託形式持股，要求轉移股權及交代帳目。

原告唐才智；首被告古天樂，次被告Cool Label Limited為古天樂管理個人業務的公司，古是唯一董事。

入稟狀指，古天樂2013年提議唐才智共同投資Eyeteam Limited，為一間售賣日本品牌EVISU和「A Bathing Ape」的公司。在古提議下，唐同意由古全資擁有的Product Power Limited，收購Eyeteam 49%股分；Product Power初期注資1660萬港元，古和唐各承擔一半。

2013年7月，古天樂、唐才智和Product Power簽訂股東貸款協議，唐持有Product Power五成股分，由古以信託形式代唐保管（held by Koo upon trust for Dong）；古則持有Product Power其餘49%股分。兩人借出2490萬港元予Product Power，及後古表示無力付款，並請求唐協助承擔投資額，獲唐答允。

此外，古天樂和唐才智2013年7月簽私人貸款協議，唐向古提供830萬港元的免息貸款，列明古須於5年內還款，惟古至今未還款。

入稟狀續指，古天樂是餐廳Ming Kitchen的常客，該店由Wealthford International Industrial Ltd經營。約於2014年10月，古向唐提議共同投資Wealthford。兩人簽訂協議，由Cool Label以910萬港元購入Wealthford七成股分，古和唐各付455萬港元。換言之，Cool Label以信託形式，代唐保管一半服份。

其後唐才智向古天樂轉帳455萬港元，作為Wealthford投資額。Cool Label收購Wealthford股分後，將股權轉入Cool Label名下。入稟狀指，Cool Label應按照唐要求，提供帳目和轉讓股分。

（即時娛樂）