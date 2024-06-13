張天賦為新歌開神秘派對 計劃今年推出4首作品 (15:14)

張天賦（MC）日前在酒吧舉行新歌神秘派對，發布其首次作曲的新歌《百萬大道》，同時首度演唱新專輯的歌曲《September with you》及《Butterfly》。他說︰「今次其實係一個非常有新鮮感、好有型、好創新嘅新歌發布會，以私人派對形式邀請咁多位朋友見證歌曲嘅誕生！我認為場地非常適合歌曲主題，今次首歌叫《百萬大道》，係第一首由我全首作曲嘅派台作品。當初我諗呢首歌嘅場景係一種低調嘅型，可能係喺高速公路揸緊車嗰種Cool Cool地嘅心情，但同監製陳考威溝通後覺得不如將呢首歌變成Rock Rock地、有型啲嘅歌，再加上陳詠謙嘅填詞，最後就變成依家嘅《百萬大道》。」

MC在《百萬大道》MV由頭Chok到尾，分別有玩結他、扮揸車、玩啤牌籌碼畫面。他說：「今次未必係我最輕鬆嘅MV，我覺得最輕鬆嘅MV係《花海》。《百萬大道》MV拍攝時間長，而且有好多有窿嘅衫，行嘅時候要好小心，加上要佩戴好多首飾，條頸覺得幾重。」MC自3月推出新專輯後一直努力作曲，希望向作曲人道路出發。他被問到今年會有多少作品面世及可有計劃包辦下張專輯的作曲部分時說︰「嚟緊可能會有3、4首歌面世，一來希望可以趁住演唱會帶到呢啲歌畀大家聽，而且呢啲歌好大機會係由我作曲，希望大家期待﹗不過，我除咗新歌之外，亦可能會有電影同演唱會，會有好多見大家嘅機會！」

（即時娛樂）