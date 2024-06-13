《我們，家》劇情反轉 金喜善老公出軌假死 妍雨遇前輩秒變粉絲 (15:43)

金喜善（左圖）坦承劇集為她帶來全新元素：「2、30歲的時候，我專注於浪漫劇種，現在40多歲的我，想展現出以前從未表現過的一面。」（大會提供）

盧英媛和崔宰鎮在劇中過著美滿的婚姻生活，但原來宰鎮與李世娜（右上圖）出軌長達1年半。（大會提供）

由金喜善伙拍「百想影后」李慧英主演的韓劇《我們，家》，甫開播便收獲大量好評，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼進度。

《我們，家》講述韓國頂尖心理醫生盧英媛（金喜善飾）與整形外科醫生崔宰鎮（金南喜飾），婚後過著美滿生活，某天英媛老爺崔顧眠（權海驍飾）意外去世，此時她的奶奶洪莎江 （李慧英飾）卻不亦樂乎，令她懷疑老爺的死亡真相；與時同時，宰鎮突然失蹤，英媛發現他與李世娜（妍雨飾）竟出軌長達1年半，然而世娜曾交往的三名男性均先後離奇死亡，使她有著「騙保魔女」的嫌疑！

為了找到丈夫，英媛和奶奶聯手合作，宰鎮卻疑似走上絕路，最終他自殺和偷食的消息被泄露，令英媛一家成為全民熱話！但是莎江卻發現宰鎮只是「假死」，現時更與世娜雙宿雙棲。

《我們，家》播出僅6集，便以成功吸引觀眾眼球，隨著英媛的世界逐漸崩壞，網民讚劇情驚喜不斷，也認為金喜善演出，為劇集加分，她也坦承劇集為她帶來全新元素：「2、30歲的時候，我專注於浪漫劇種，現在40多歲的我，想展現出以前從未表現過的一面。」

劇中「騙保魔女」世娜身分神秘，妍雨也指角色非常複雜：「世娜是個難以理解的人，我認為我要對角色有一定程度了解，才可以自然地演繹，但是即使我仔細地閱讀劇本，我也無法好好地分析世娜。」

談到能夠與多位前輩同框鬥戲，妍雨秒變小粉絲：「我在片場看到金喜善的眼神、以及李慧英的吸引力，全都令我很羨慕，有時候我會想：『為什麼我做不到呢？』我想前輩們一定經歷過這個（自我懷疑）階段，現在才會如此精彩。」

（即時娛樂）