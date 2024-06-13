炎明熹劉沛蘅ROVER 參與拼砌全球最大積木情景模型企劃 (16:57)

炎明熹（Gigi）、劉沛蘅（Hillary）及樂隊ROVER早前為理財品牌拍攝宣傳相，同時獲邀與樂高專業認證大師洪子健（Andy）合作拼砌出《清明上河圖》中的「城樓」場景，為將名畫《清明上河圖》拼砌全球最大LEGO立體情景模型，打破健力士世界紀錄的企劃掀起序幕。

Andy曾用LEGO顆粒組裝過紫禁城三大殿、年初一公雞巡遊花車等。他2017年曾打破「全球最大LEGO模型船」的健力士世界紀錄稱號。這次為了以創新方式重現《清明上河圖》，破紀錄的立體情景模型長26米、闊1.78米，最少需要動用200萬顆積木建構而成，他早於年初開始籌備，5月開始拼砌，目標於10月前完成。

Gigi說：「我從小到大都喜歡積木顏色鮮艷，如同我修讀的時裝設計一樣，講求Mix & Match，透過不同元素及配件，拼湊出獨有的創意。今次活動可以挑戰健力士世界紀錄稱號，也是我一直以來的夢想，十分期待拿到證書的一刻。」Hillary預告將會獻出兩個「第一次」︰「我將於9月首度挑戰舞台劇，希望順順利利，不要『發台瘟』！另外，我將會有一套劇集推出，首次演出喜劇，也想大家會接受另一個我。」Hillary自言從小是LEGO迷，現場看到用積木砌成的城樓，令她愛不釋手！她說：「家中有很多模型擺設，自己偏好有藝術感的作品，例如用積木砌成的經典畫作，現場看到部分用積木拼砌的《清明上河圖》更是鬼斧神工，看得我心癢癢要親自落場砌其他部分，完全不想收工呢！」

樂隊ROVER隊長卓金樂（Kim）表示：「今次是ROVER第一個大型廣告，很榮幸可以跟銀行品牌合作，希望在吸引力法則的牽引下，可以令ROVER提升理財知識從而吸納財富，好讓我們有更多財富可以管理。」副隊長陳鎮亨（亨仔）接力說：「從小喜歡砌積木的我，沒想過模型可以變得如此『巨型』，能夠參與組裝《清明上河圖》的汴京城樓場景部分，與有榮焉，有份打破世界紀錄的感覺真的大癲，自己也專誠拍照留念，Send給媽咪看看我有多叻仔，哈哈！如果要我再挑戰巨型模型，我最想嘗試砌1:1的自己，因為我同樣巨型，看看我的手臂就知道如何『力拼最大』、知我咩料啦！」

另一位隊長雷濠權（Jason Loi）是隊中的理財達人：「由於我仍是學生，目前以儲蓄為主，投資方面仍是新手，所以也想學習更多投資方法，終極目標是在香港及澳門兩地置業，便不用港澳兩邊走，可以省卻交通時間，投放更多時間在音樂創作上，希望以『追求第一』的理念，成為ROVER中第一個業主！」唯一隊員兼「團欺」王希晉則對「追求第一‧力拼最大」推廣活動的獎賞「心心眼」，並說：「ROVER早前第一次到外地拍攝第2首歌的MV，亦在當地拍攝團綜，跟3位兄弟寓工作於娛樂，可以增進彼此的了解，感受到『四歸一』才可以力拼最大！雖然旅程中被他們拍下了很多黑圖，留了不少『把柄』在他們手上，但大家真的Work Hard Play Hard，所以很期待再有機會跟他們一起旅行。」

（即時娛樂）