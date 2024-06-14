顏國樑出殯｜遺孀霍潔貞大雨下淚別亡夫 黃良昇透露好友遺願 (13:38)

上月25日病逝的顏國樑，喪禮已在昨晚及今早舉行。（TVB娛樂新聞台YouTube片段截圖 / 明報製圖）

於無綫處境劇《香港81》飾演「陳積」的資深演員顏國樑，上月25日因癌症併發症肺炎致呼吸急促離世，終年71歲。遺孀霍潔貞昨天（13日）為亡夫於世界殯儀館設靈，今早約10時半出殯。顏國樑的喪禮以佛教儀式進行，靈堂中央擺放了其面帶笑容的遺照，橫匾寫上「往生淨土」，顏太的心形花牌放在正中央，寫有「情意難忘」4個字。薛家燕、關禮傑夫婦、王書麒及許秋怡等多位藝人送上花牌悼念。顏太今天一早到靈堂打點，神情憔悴。她在儀式後捧着顏國樑的遺照，尾隨靈柩步出靈堂，淚流滿面，在大雨下登上靈車，送亡夫最後一程。

梁思浩及Blue Jeans成員黃良昇昨晚到靈堂致祭。顏國樑生前最後一次公開露面，是接受梁思浩主持的節目《直播靈接觸》訪問。梁思浩抵達靈堂時神情哀傷，向顏太送上擁抱慰問時雙雙落淚。與顏國樑相識數十年的黃良昇接受TVB娛樂新聞台訪問時，直言非常心痛。他表示顏國樑性格樂天，患病後仍積極面對，十分堅強。黃良昇透露顏國樑熱愛音樂，生前常表示最遺撼不會彈結他。

顏國樑生前已立志死後成為「大體老師」，為醫學界作出貢獻，因此早於2016年已申請死後捐出遺體。有指顏國樑的靈柩將移送到香港中文大學醫學研究中心作醫學用途，家人可在3個月後認領遺體。

（即時娛樂）