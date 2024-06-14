鍾柔美新歌打破既定形象 上演女追男 向靚仔展開追求攻勢 (22:42)

鍾柔美（Yumi）新歌《Crack!》下周一（17日）正式上架，新歌對Yumi意義重大，因為Yumi一直以「乖乖女」或「甜美」形象示人，但她表示：「一路以來有好多人告訴我，我係邊個，應該點做。例如少女一定要舉止斯文，說話溫柔，喜歡粉紅喜歡繽紛。有時候我只想放飛自我，聽Blackpink同（G)I-DLE，著黑色嘅衫，有自己嘅swag，不加修飾地表達自己。」Yumi盼借助新歌打破既定形象，將另一個Yumi呈現給大家。

為配合主題，歌曲以《Crack!》命名，有「爆裂的聲音」之意，正是打破原本框架、破繭而出、釋放本我一刻發出的聲音。歌詞部分，填詞人也表示要打破女仔一定斯文、溫柔形象，並提到副歌原本有嘗試使用中文，但最後選擇使用重複的「Break」和「Pick」，除了因為重複的英文詞，更加入腦易被記住，「Pick」也承托「選擇」的意思，而人在成長過程中，會在不同事情上選擇，而決定探索自我、展現真我，也正是一種選擇。所以「Break」和「Pick」二詞能強調歌曲"Breaking something，Picking something"之意。

此次MV除了有Yumi擅長跳唱風格，邀來17歲男模特兒Owen（賴博文）擔任男主角，與 Yumi上演青春感十足的愛情故事。MV以唱跳和劇情穿插方式呈現，在舞蹈方面，採用傳統舞步作為開端，再慢慢轉為 freestyle舞步，表達Yumi提到想要放飛自我的意味；在劇情設計方面，Yumi演為愛情主動出擊的自信女生，在懷舊漫畫店對心儀男孩展開追求攻勢，打破少女傳統被動形象。

Yumi雖是首次和男生拍MV，但因為與Owen年齡相近，有不少共同話題，從在漫畫店互生情愫到互餵波板糖，2人有說有笑，輕鬆愉快。得知Owen明年參加DSE考試，剛剛考完DSE的Yumi可向對方傳授心得。

（即時娛樂）