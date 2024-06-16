伍詠薇自認野馬拒受縛 跟練海棠銀婚紀念 夫妻之道要包容 (21:11)

自認是野馬拒受束縛的伍詠薇（伍姑娘），去年被「收服」簽約加盟英皇。早前伍姑娘在社交平台分享生活照，惹來外界關心她的健康，瘦到被形容「紙片人」又傳厭食症指她扮食早餐。

有揣測她患怪病？她笑說：「我承認有段時間是偏瘦，只有46kg（101.2磅）。頸部似樹根，因我曾做甲狀腺手術，頸的皮膚最薄，手術揭開皮膚再縫起來，會顯得更繃緊，平日吞口水也不似正常人暢順。我見自己跌磅都擔心，所以做身體檢查，中、西醫診治但醫生也說我健康沒問題，就是不吸收。

讀書時我是田徑隊的，現在做gym與瑜伽，醫生指我是運動型。一般人年紀漸長肌肉流失，但我的肌肉記憶很好，做運動便很快回復狀態，我暫停高溫瑜伽，簽新公司第一個任務是要增磅。」

過往伍姑娘在不同電視台工作，拍電影又唱歌，她在TVB前後近20年，但也不是簽長約，因為不想被縛。去年她簽約英皇，說是主動跟英皇聯絡傾合作：「香港市場僧多粥少，內地市場好大，但不能單打獨鬥。蔡一傑對我講：『老伍，你一個人唔得㗎！』知心朋友都提醒，我都謹慎考慮，覺得英皇適合自己，就主動問合作機會。

簽約後楊老闆（楊受成）也約我見面，他說：『識咁多年終於合作，公司似大家庭。』其實多年前英皇也曾邀約，大家傾過但當時未是時機，我沒有簽約。現在天時地利人和，因為我好喜歡演戲，我是演員，不是明星，希望有更大發揮。」

現年55歲的伍姑娘，於1990年與1999年先後簽的兩份婚約，她稱兩段婚姻也是天賜良緣，是人生中最寶貴的。

1990年只有21歲的伍姑娘，跟年紀大她31歲的翁江培結婚，婚後13日，她在深圳登台，翁江培同行心臟病發在深圳離世。後來黎姿做紅娘，介紹她認識練海棠，1999年7月1日閃婚成為練太，今年是2人的銀婚紀念。

25年的婚姻經歷過危機，2016年練海棠「出軌」被傳媒全紀錄，兩人跨過難關後，成為人生中維持最長時間的合約，她說：「我好勁呀！我是一匹野馬，包括個人、思想。（25年的婚姻維繫是否互不管束對方？）婚姻關係裏沒有『管』這個字，若要『管』的，可能其中一方其實在忍。注意『忍』不等如包容，一段正常關係是互相關懷，兩人的原生家庭也不同，各有性格，但互相喜歡對方，就要包容了，懂得欣賞對方優點，包容缺點。」

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（即時娛樂）