邱士縉做「性感擔當」有壓力 求婚會低調拒搵MIRROR幫手 樂做姜濤樹窿 (17:22)

Stanley指姜濤是缺乏安全感和有少許社恐的人，但他樂意做姜濤的樹窿，做對方的聆聽者。（林蘊兒攝/資料圖片）

邱士縉（Stanley）在MIRROR演唱會太「舞」出色，盡騷身材結實肌肉線條，由「大表哥」升級「大表波」，頻接廣告外，下月將有ViuTV新劇播出，新歌《Drunk In Love》亦已上架。

他解釋：「出歌前有些掙扎，就是怕演員和歌手身分有些混淆。舞台上的Stanley可以呈現出性感又成熟一面；私下的我就是勤力、自律和對工作有目標性的人，希望有導演或監製看過演出後，會找我演成熟又夠Man的角色。」

近年，Stanley逐漸展現到個人風格，並向自己多年偶像韓國天王Rain為奮鬥指標。「在舞台上看到Rain不只是除衫跳舞展示性感，他本人對自己歌曲作品及身材管理的執著，就知他處事很認真，對得住樂迷和觀眾。『性感擔當』的確令我有少少壓力，像指明Stanley一定要騷肌肉，其實背後經歷的過程會有痛苦，就像在演唱會前需接受很刻苦的訓練，才得到大家那麼多迴響。」

提到新歌MV中只見露出少許心口未算太性感，Stanley解釋因最驚經理人花姐（黃慧君）嫌他油膩，她說：「同花姐衡量過，如果經常露，會變Too Much，擔心偏向了低俗，就很難返轉頭。她手上把尺對我平時是比較緊，寧願留在舞台演出時，就可以寬鬆些。我當然不覺得自己油膩，可惜花姐經常開玩笑講，搞到自己也擔心跌落陷阱，所以要小心處理。」

Stanley與女友李炘頤感情很穩定，正循結婚方向進發，但他不打算借醉求婚，怕女友嫌他不夠認真，亦無意效法Tyson Yoshi在演唱會公開求婚，反而希望盡量低調，他說：「首先，我學不到Tyson Yoshi自己出錢，親自寫了首歌送女友。而且，自己身為演員，都想留更多幻想空間讓我塑造不同角色，如果似他有太鮮明的惜女友的形象，要改觀眾心目中印象就難。求婚我偏向兩個人開心就算，未必公開，到結婚才會講。」

Stanley幻想到如要進行求婚，絕不能找MIRROR一班好兄弟幫手，因為他們一出現，成件事變得高調。至於結婚，新郎的兄弟團名單也不打算預姜濤有份，Stanley還搞笑形容姜濤是「搞屎棍」，他解釋：「好驚結婚當日反而搞到我還要去照顧他，大家知他的身分和一出現地方，就會變好高調。」

Stanley承認姜濤某程度上一直很依賴他，因姜濤是一個很缺乏安全感和有少許社恐的人，或許與他兒時經歷有關。Stanley卻能給予姜濤安全感和為他化解尷尬感覺，自認是最佳輔導聆聽者，甚至是姜濤的樹窿。他說：「除了打波，我和姜濤很少私下約食飯行街，他好宅，在台灣拍劇時，也經常獨自留房看片或練歌。平日我不主動八卦打擾他，但當他不開心或有問題需要找人傾訴，我就會做他樹窿，聽完才給意見。可是，我每次覆完姜濤訊息，他看後多數不會回應。不過，作為朋友，不必要他一定覆我，以免增加他的壓力，最緊要幫到他解決問題。」

近期工作不斷且愈來愈受關注，有說Stanley的地位，可望從MIRROR下弦位置攀升到上弦。他表示自己沒有分上下弦，只是外間對團隊的定義，好難憑什麼指標去計算真正受歡迎程度。

（即時娛樂）