李濬榮咀表藝珍禁重口味 金賢鎮封「小邊佑錫」等上位 (19:16)

由表藝珍和李濬榮擔正的韓劇《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》，靠輕鬆惹笑劇情擄獲觀眾芳心，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

《我》劇講述申載林（表藝珍飾）在父親離世後背上一身債務，為了逆轉人生，她把釣金龜視作人生目標，誓要登頂豪門女王！某天她意外與財閥公子文車敏（李濬榮飾）扯上關係，在男方幫助下，載林成功在富人集中地「清潭天堂」擔任經理，不過向來視女人為石頭的車敏，竟不時想起載林，讓他感到困惑！這時載林遇上千萬票房導演白道洪（金賢鎮飾），對方無論外型、工作和個性都是她的理想型，3人由此展開了奇妙的三角關係。

劇中申載林和文車敏不時互窒鬧出笑話，戲外的表藝珍和李濬榮也是鬥嘴姊弟！表藝珍在綜藝爆料，指男方在拍攝吻戲前一天便做足準備：「他在片場問我前一天吃了甚麼，不是吻戲當天，而是問我前一天！當我和他分享我的菜單後，他竟然說：『我連泡菜都沒有吃，你為什麼要吃哪些食物？』」

李濬榮解釋通常會在咀戲前一天便不吃蒜頭，而且勤刷牙，談到「文車敏」是傲慢自信王子，李濬榮笑言為了更接近角色，在外型上費心不少：「我很積極參與服裝和妝髮討論，這是我從影以來第一次這樣做，過去我在塑造角色時，從來沒有關心過外表。我也不時翻看時尚雜誌，還參考別人的造型；由於想展現好的身材，我也努力鍛練，瘦了6公斤。」

除了李濬榮的王子造型搶人眼球，飾演白道洪的男二金賢鎮同樣備受矚目！金賢鎮從影4年，便登上男二之位，日前他現身《我》劇發布會，獲韓媒讚「比例驚人」，還有不少人形容他與邊佑錫有不少相同之處：身高189cm、模特兒出身，2人都著名編劇白美瓊欽點演員，令金賢鎮有望接棒邊佑錫上位。

（即時娛樂）