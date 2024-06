熱浪襲聖城麥加逾920人死 陳貝兒拍《無窮之路4》險中暑 (13:25)

沙特阿拉伯聖城麥加受熱浪侵襲,據法新社統計及引述外交消息報道,截至周三(19日)共有922人在朝聖期間因高溫死亡。陳貝兒(Janis)與團隊目前亦身在當地拍攝節目《無窮之路4》,她今天(20日)在Ig上載在街上邊走邊自拍的片段,影片中的她穿上當地女性的傳統黑袍,在烈日下包到冚辛苦得幾乎中暑。

Janis說︰「來到沙特阿拉伯,看到新聞嚇了一跳。《聖城麥加朝覲遇51.8℃高溫 逾550穆斯林熱死》,我們當時正身在現場拍攝、同一地點日子時間。深切祝願離去者能從此遠離所有痛苦﹗May Allah grant eternal peace to the departed soul and give their families strength and comfort. 我們事先做了好多好多申請才可以參與這場一年一度莊嚴的朝覲。作為非穆斯林可以親身現場報道唯有穆斯林教徒才能踏上的麥加朝覲路線,十分十分之難得。當日早上我懷著尊敬又有點忐忑的心情上路。尊敬是因為這是一個上千年歴史的朝聖活動,而每位穆斯林在人生也會希望在人生當中能夠起碼進行一次朝覲,但卻不是太容易實現。而忐忑是因為天氣實在太熱,攝氏50幾度,怕自己頂唔住。感恩在我有中暑症狀的時候,沿途親切的穆斯林教徒給我在面上噴水讓我降溫,給我糖果讓我補充體力。Thank you and respects﹗朝覲是穆斯林團結及順服真主的一種展示,我深切感受到了,點滴在心頭,Respects﹗祝願往後世上所有穆斯林都能如願並順利平安完成人生中重要非常的朝覲﹗」

Janis表示朝覲(阿拉伯語:Hajj)的意思是「參與一個旅程」,意味外在行為的旅程及內部心靈的旅程。她說︰「《無窮之路》的拍攝對我來說何嘗不是一年一次的Hajj?感恩大家能遇上,感恩團隊,感恩新聞部這製作。今年的旅程才剛開始,Thx team 加油!《無窮之路4》,由杜拜到阿布扎比,依家喺沙特阿拉伯。一個星期兩個國家三個地方。」

