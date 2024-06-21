吳宇森重拍《喋血雙雄》劇照曝光 周潤發角色變女殺手 (21:59)

吳宇森執導經典港產片《喋血雙雄》（The Killer），兩年前表示會翻拍成劇集，據美媒IGN報道，現落實今年8月23日在串流平台Peacock上架，昨日發布了首輪劇照，可見男女主角：《怪盜羅蘋》奧馬斯（Omar Sy）和《狂野時速》妮坦莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）的造型，亦可看到吳宇森在場指導的照片。

《喋血雙雄》1989年在港上映，由周潤發、李修賢及葉蒨文合演，講述周潤發扮演職業殺手，某次行動中誤傷酒廊歌手葉蒨文；心懷愧疚的他，為幫她恢復視力，需要大筆錢支付眼角膜移植手術。此時引來警察李修賢調查，兩人在過程中惺惺相惜。

劇集版《喋血雙雄》由《幕後嫌疑犯》拜仁夏格蘭（Brian Helgeland）編劇，周潤發的殺手角色改為女性，由妮坦莉艾曼紐飾，演李修賢的警察角色則由奧馬斯上陣。據悉《阿凡達》森禾霍頓（Sam Worthington）和曼聯名宿簡東拿（Eric Cantona）亦會參演，前者將扮演妮坦莉的接頭人Finn，亦即原著中朱江的角色。劇集版以巴黎為背景，講述神秘女殺手Zee在地下世界聞風喪膽，但拒絕執行暗殺夜店失明女性Jenn的任務後，導致Finn與盟友關係瓦解，並捲入連串犯罪陰謀，卻吸引警察Sy的注意。

據報道殺手Zee的角色原屬意《黑豹》雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）演出，後因網民強烈反對，加上雷碧達因檔期不合辭演，拍攝計劃曾一度擱置，及後改由妮坦莉艾曼紐頂上，後者亦有份演出大導演哥普拉（Francis Coppola）今年參賽康城影展的新片《大都會》（暫譯，Megalopolis）。

（即時娛樂）