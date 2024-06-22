《談判專家》票房達1100萬 劉青雲提議原班人馬拍喜劇版 (19:55)

劉青雲、周文健、楊偉倫、顏卓靈及導演邱禮濤，今天（22日）出席《談判專家》謝票活動，宣布電影票房已達1100萬元。青雲滿意新戲成績，開心表示朋友讚好看，連太太郭靄明也說OK。他希望電影會有更好成績，稱戲中很多笑位也比預期好。周文健開心再跟青雲合作︰「我們失散了30年，當年合作拍《七月十四》，他說不是我演得好笑，而是看到我忍笑的樣子才笑。」青雲接着道︰「他很大隻，但很好人、很玩得，我常欺負他、打他。沒什麼人能引到我笑，我看見他忍笑的樣子，就忍不住笑了﹗」

青雲提議開拍《談判專家》喜劇版，原班人馬演出。他說︰「拍了很多年嚴肅戲和正劇，世界愈來愈嚴肅，我想拍部令大家開心的戲。不過，要引觀眾笑不容易，我怕自己也覺得不好笑。」周文健贊成原班人馬上陣演喜劇︰「青雲、鎮宇開工時的對話已很好笑，他們很熟絡，人又聰明，對話好笑又好快，像打乒乓球一樣。」青雲說︰「大家熟絡好，可以窒他﹗他最好笑的是，不介意別人比他好戲，但不可以比他靚仔及比他Chok。他不會嬲我，我們之前在內地宣傳時被問到可否對調角色，我直接說當然可以，但鎮宇就未必可以。」

顏卓靈、楊偉倫得知青雲提議開拍《談判專家》喜劇版後很雀躍，楊偉倫大讚青雲演喜劇很好看，他看過《嚦咕嚦咕新年財》很多次。顏卓靈說︰「我不敢說自己有沒有喜劇細胞，但跟男神青雲合作，一定要得。我本在內地拍戲，知道能跟青雲一起謝票，特別趕回來。他之後再謝票時，我也會出席。」顏卓靈被指戲中90年代造型似日本女星酒井法子，她說︰「我覺得很榮幸，她是經典女神，說我似美女，我很開心﹗」楊偉倫表示︰「我在拍攝現場時也覺得她似當年《同一屋簷下》的酒井法子。」對於被指角色髮型似《九龍城寨之圍城》中的「信一」劉俊謙，楊偉倫說︰「 我也想似他那麼有型、靚仔。」顏卓靈讚楊偉倫有才華，楊偉倫聞言說︰「才華，我就不讓了﹗說我髮型似他，我已心滿意足。」

（即時娛樂）