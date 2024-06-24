福祿壽訓練學院｜吳兆麟爆肌耍功夫兼後空翻 江美儀流口水 (13:53)

Maggie再度挑戰難度，扮演比自己年長接近45年、有「靚聲歌后」之稱的蔡琴，獲祥師兄笑指是「老靈魂少女」。（大會提供）

Alan最後以一招「後空翻」完結表演，不過卻發生小意外膝頭先落地，嚇至全場鴉雀無聲。大會提供）

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》，本集餘下的最後六個表演，分別是趙頌宜扮「菜琴」演出「夜上海的一個吻」VS葉泓聲扮Dicky Yip演出「西遊記」；梁山山扮「山寨華健」演出「花心的華健」VS吳兆麟Alan扮「詠春師徒」演出「功夫傳人」；陳柏曦演出「追‧憶張國榮」VS關嘉敏扮「橫菲」演出「菲越電視城」，最終由葉泓聲、吳兆麟及關嘉敏勝出。

經過八輪一對一VS，最終勝出兼直接進級的包括黃建東、周百恩、彭建豪、陶大衛、林樂熙、吳兆麟、葉泓聲及關嘉敏，候補晉級的則有於趙頌宜及陳柏曦。值得留意的是，祥師兄成功留到第4輪的6位學員全線成功晉級，相當厲害。

6個表演中，以Alan的表演最多姿多采，5歲已開始學習跆拳道的Alan，一出場即以「一代宗師」的葉問造型大耍詠春，並大拋經典對白「功夫兩個字，一橫一直」為表演「打」開序幕。

之後Alan將身上的唐裝剝掉，變身大耍雙節棍的「李小龍」，邊獻唱輕快版《龍的傳人》，邊使出真功夫表演「極速花式雙節棍」和「旋轉飛腿」，除了功架十足，並不時以李小龍招牌表情及尖叫為自己造勢，形神俱似。耍棍期間，Alan麒麟臂爆青筋、以及「老鼠仔」相當吸睛。

玩完雙節棍，Alan狂野地撕爛背心，晒出強勁胸肌及超結實且線條分別的朱古力腹肌，大晒「踢腿神功」及「鐵拳功」，表演「花式踢板」，其中一招「360度旋轉踢板四連環」更令專業評審江美儀睇到「眼都凸埋」。

驚喜浪接浪的Alan，最後以一招「後空翻」完結表演，不過卻發生小意外膝頭先落地，嚇至全場鴉雀無聲。

原來Alan構思要將後空翻加入表演時，已被導師一再阻止，但為了將最完美的表演呈現給觀眾，Alan決定挑戰極限，並於比賽前一再反覆練習後空翻，於前一日綵排期間，Alan發生同樣的意外更驚現「嘭」一聲巨響，以致膝蓋受創；而為了耍好雙截棍，Alan更專誠拜師學藝，專業又認真。雖然Alan最終未能完美完成演出，但由於他帶傷上陣，兼到最後一刻仍沒想過放棄，祖藍為Alan感到驕傲：「佢真係反覆練習咗好多次後空翻。」

全程全神貫注欣賞Alan演出的江美儀，則遭祥師兄取笑要抹口水，江美儀亦難掩興奮表情：「排朱古力好正呀！」事後Alan坦言完成比賽後膝蓋確是很痛，幸好搽藥油後有好轉，他又謂比賽時失手，全因自己衰心急所致。

另一焦點表演，則落在趙頌宜身上。因參加《聲夢傳奇2》而為人熟悉的Maggie，平時予人感覺較害羞，但私下的她相當玩得，亦勇於創新。曾笑言參加《福祿壽》讓她全面蛻變，這次再度挑戰難度，扮演比自己年長接近45年、有「靚聲歌后」之稱的蔡琴，獲祥師兄笑指是「老靈魂少女」。

雖然無論當事人Maggie或是祥師兄事前均相當擔心，但Maggie綵排時積極落力，盡力模仿「懷舊歌舞甫」及展現風情萬種感。結果Maggie出場時一開金口，美儀即大叫「Oh my God」，事後更大讚：「你唱歌都幾好聽，好離譜！」

（即時娛樂）