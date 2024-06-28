樂隊ROVER與400樂迷掀回憶殺 眼濕濕告別九展 (16:38)

九龍灣國際展貿中心將於6月30日下午5時正式結束營運，這個舉辦過多個大大小小、本地至國際歌手演唱會，更是孕育選秀節目《全民造星》的發源地！昨晚（27日）作為最後一批《造星》素人由九展走進樂壇，為音樂夢進發的樂隊ROVER，在九展中庭舉辦免費1小時《ROVER九展Curtain Call》音樂會，唱出過去一些在九展舉辦過演唱會歌手或樂隊大熱歌曲，吸引400Fans出席。4子完騷一刻，回想在九展過去點滴更忍不住哭，用歌聲及淚水正式與這個成長地道別。

由九展ViuTV的廠房為《造星V》排練、演出，到走上Star Hall舞台參與總決賽，大半年間令卓金樂（Kim）、雷濠權（Jason Loi）、陳鎮亨（亨仔）與王希晉（希晉），由素人走到幕前，更組成樂隊ROVER於今年初正式出道。

面對九展卸拆在即，眾人非常不捨，Kim說：「九展呢個地方帶畀我哋好多唔同回憶，有九展先有我。」亨仔說：「仲記得舊年喺九展interview，好緊張，眾星雲集，係一生人嘅回憶，好高興我哋可以用一個表演送別九展。」

Jason則道：「我嚟過好多次music zone，雖然佢唔係非常大嘅場地，但容納到好多主流同非主流音樂，本地樂隊或外地音樂人，好開心係九展最後，可以有一場屬於ROVER表演。」

ROVER唱出在Star Hall第一位舉行演唱會的歌手林憶蓮的《再不在乎》及《沒有你還是愛你》外，再唱出王菀之《我真的受傷了》、Blackstreet Boys《I Want It That Way》、Rubble Band《發現號》等，這些都是先後在九展舉行過演唱會的歌手及樂隊歌曲。

去到音樂會尾聲，重頭《全民造星》環節，由主題曲《前傳》到出道作《秒速8公里》，希晉分享說：「緊握住音樂不死嘅精神，繼續做好我哋嘅音樂，最後多謝九展，今（昨）晚最後一首歌，送畀大家、送畀九展，我哋嘅新歌《回魂術》。」

在完騷前，四子來到台中回望中庭上的大銀幕：「感謝曾經到訪的你們，保重，再見。」4人眼濕濕緊緊擁抱，落台時九展全場燈暗場面感人，也正式為九展音樂上的輝煌劃上圓滿句號。

ROVER完騷後受訪，他們原本預備多幾首歌繼續唱，但最後留待下次音樂會，又覺得1小時的演出，轉眼便完成。他們看到熒幕片段和字句大有感觸，此處是他們充滿很多回憶的地方：「我們來九展參賽，流過汗水和淚水，也經歷過辛苦，很不捨得。我們喊的其中一個原因，正是因為ROVER第一個音樂會，可以在九展舉行，好開心。」

他們表示能在九展關閉前，作最後一場演出，已覺得沒有遺憾，已盡力演出報答粉絲支持。為今次音樂會，他們花半個月時間籌備和練歌，他們認為再開較大型的音樂會言之尚早，希望儲多些歌才考慮。問到理想場地？亨仔說：「紅館，想之嘛。」希晉則想到台灣交流，又透露他們拍的團綜節目將播出，盼歌迷留意。

（即時娛樂）