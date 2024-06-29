鍾慧冰8年前患罕見免疫系統病徘徊生死 感激男友不離棄 (19:48)

1979年港姐季軍鍾慧冰（冰姐）3年前因陪女兒林靜莉拍ViuTV真人騷《阿女又戀嚟》後，再獲邀伙拍素人媚姨（陳月媚）及ERROR成員吳保錡主持《Auntie妳好》系列節目，而再次活躍於幕前。今年68歲的她近日接受商台《星光背後》訪問，憶述無心插柳復出事業反彈，及之前人生曾飽歷經濟、婚姻及健康3大打擊。談到她在2016年患上免疫系統疾病，冰姐直言當時已買定骨灰龕。

冰姐回憶當年選完港姐不久已轉戰電影幕後及開設公關公司，1996年結婚生女至2001年女兒讀小一，她計算過有足夠積蓄便結束公關公司全職湊女，怎料2008年遇上金融海嘯變雷曼苦主，半生積蓄化為烏有。冰姐說︰「超過7位數，最初諗住靠每月7厘息足夠下半世同阿女生活，突然間所有積蓄無晒。」她說當時十分徬徨，但亦因此決定離婚。冰姐表示︰「係重創，但更令我明白要靠自己，唔可以再靠男人，佢早已靠唔住。我生女冇幾耐，佢已有問題，有第三者。大家價值觀愈來愈唔同，佢經常返內地，唔返屋企。」冰姐稱最初為讓女兒有個完整家庭而死忍10多年︰「拖拉超過10年，最初怕女兒成長唔開心，亦希望佢變番好，回心轉意。最後因為雷曼事件，我醒覺做人要靠自己。」

經歷雷曼事件及離婚後，冰姐開始為有線主持節目，亦有返內地商演，不愁與女兒的生計，真正讓她跌入人生谷底是2016年患上罕見免疫系統病「血管炎」。冰姐稱當時其體內血管遭自身免疫系統攻擊而半身癱瘓，接受類固醇治療不果後更出現嚴重過敏反應，徘徊生死邊緣近兩年。她說︰「點解病發？我都唔知，個關我以為過唔到！唔郁得之外，手腳肌肉嚴重萎縮又痛，長期食類固醇，四肢好瘦塊面腫到豬頭咁，係好核突！淨可以同自己講唔好死，因為醫生話去到肝隨時會死，你知唔知，當時我搵朋友連骨灰龕都買定！係好辛苦好絕望，唯有不斷鼓勵自己，每日用枴杖睇3個醫生，全港奇醫都睇勻，是撞彩慢慢好啲，到依家都未完全康復。」

抗病期間，冰姐感激好姊妹林建明（大姐明）、毛舜筠（毛姐）等遠赴她元朗家送暖。她哽咽說：「講起毛姐同大姐明都想喊，係無微不至，大姐明又幫我剪指甲剪腳甲，唔係個個做到，好唔話得；毛舜筠介紹好多名醫畀我，因為佢有過紅斑狼瘡，對免疫系統好有研究，教我好多養生飲食同整麵包，疫情經常送麵包畀我食，呢啲真係姊妹情。我依家每朝都好感恩！首先，雷曼我無晒啲錢，我仍然生活無憂，其次我婚姻唔開心，但我個女惜我令我好快樂！仲有，有邊個到我呢個年紀，仍有人搵佢拍真人騷周圍去旅行見識？你話我幾幸運？我好驕傲。」

冰姐表示其幸運包括患病前認識到一個對她不離不棄、比她年長兩歲的男友。她說︰「我差唔多59歲先識到佢，我個病樣得佢肯見我，佢居然喺我病中一直支持我，所以我話畀大家知，唔好放棄，我喺咁年紀都搵到同行之伴！好開心、好感恩。」

（即時娛樂）